درة: بحس إن ضعفي أكتر مع ربنا لأنه عارف ضعفي اللي جوايا

قالت الفنانة درة إن الحاجز الذي تضعه حول مشاعرها لا يزال موجودًا أحيانًا، مؤكدة أنها تحتاج إليه بشدة في بعض الأوقات، خاصة أن الشهرة صعبة وتجعلها في حاجة إلى الحفاظ على هذا الحاجز، لأنها لا تريد أن تظهر ضعيفة أمام الآخرين.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها من الشخصيات التي لا تحب أن تحمل الآخرين همّها، وفي الوقت نفسه تحرص دائمًا على الظهور بأفضل صورة، ولذلك لا تُظهر طوال الوقت ما بداخلها، موضحة أن هذا الأمر يرتبط أيضًا برغبتها في الحفاظ على صورتها أمام الناس.

وأوضحت أنها تكون أكثر ضعفًا عندما تكون مع نفسها، أو مع أشخاص مقربين جدًا منها وتشعر معهم بالأمان، لأنها تعرف أنهم لن يحكموا عليها أو يسيئوا فهمها أو يستغلوا مشاعرها وضعفها.

تشعر بضعفها بصورة أكبر في لحظاتها مع الله

وأضافت أنها تشعر بضعفها بصورة أكبر في لحظاتها مع الله، لأنه خالقها ويعرف ضعفها الداخلي، ولذلك تشعر بأنها تستطيع أن تشكو إليه ضعفها وما بداخلها.