بـ 30 ألف جنيه.. كلية القرآن بالأزهر تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج المتميز

أعلنت كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا جامعة الأزهر، فتح باب التقدم للالتحاق بـ البرنامج المتميز في القراءات وعلومها "بنظام الساعات المعتمدة" للعام الجامعي 2026/2027م، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

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كلية القرآن الكريم تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بـ البرنامج المتميز في القراءات وعلومها

وأشارت كلية القرآن الكريم إلى مميزات البرنامج والتي تتضمن:

إعداد كوادر مؤهلة في علم القراءات وعلوم القرآن.

تخريج متخصصين يمتلكون مهارات مهنية وبحثية لخدمة المجتمع المحلي والعالمي.

نشر رسالة القرآن الكريم وتخريج مقرئين على مستوى عالٍ من الضبط والإتقان.

وعن نظام الدراسة، أعلنت كلية القرآن الكريم أن مدة الدراسة 4 سنوات (8 فصول دراسية + فصول صيفية)، وعدد الساعات المعتمدة: 200 ساعة، مشيرة إلى أن الدرجة العلمية: الإجازة العالية (الليسانس) في القراءات وعلومها، ولغة الدراسة هي العربية.

رسوم الالتحاق بـ البرنامج المتميز في القراءات وعلومها

وأما عن الرسوم الدراسية فأعلنت كلية القرآن الكريم أنها:

30,000 جنيه مصري للطلاب المصريين.

1,000 دولار أمريكي للطلاب الوافدين.

تُقسَّم الرسوم على قسطين لكل عام دراسي.

ونوهت الكلية إلى أن شروط القبول تتضمن الثانوية الأزهرية أو شهادة تخصص القراءات، كما أن السن مفتوح، لافتة إلى قبول الطلاب المصريين والوافدين وفق اللوائح المعمول بها.

المجالات الوظيفية للخريجين

وأوضحت أن المجالات الوظيفية للخريجين تتضمن الآتي:

التدريس: تعليم القرآن الكريم والتجويد والقراءات في المؤسسات التعليمية ومعاهد ومراكز وأكاديميات القرآن الكريم داخل مصر وخارجها. الإمامة والدعوة: إمام وخطيب ومدرس وواعظ، وعضو مقرأة بالمقارئ الرسمية والإلكترونية. البحث والمراجعة: العمل البحثي والمشاركة في لجان مراجعة وضبط المصحف الشريف والمصاحف الإلكترونية والتطبيقات التقنية. الإشراف والتحكيم: الإشراف الفني على شؤون القرآن الكريم وعضوية لجان تحكيم المسابقات القرآنية. الإعلام: إعداد وتقديم برامج القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام المختلفة. مجالات أخرى: ذات صلة بمؤسسات العمل القرآني والتعليمي والدعوي.

المستندات المطلوبة

ونبهت إلى المستندات المطلوبة للتقديم وهي:

1. أصل شهادة المؤهل + 3 صور منها.

2. أصل الموقف من التجنيد + 5 صور منه.

3. 5 صور من بطاقة الرقم القومي.

4. 6 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي.

5. أصل شهادة الميلاد + 3 صور منها.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالبرنامج سرعة التقديم واستكمال المستندات المطلوبة والتوجه للكلية في الموعد المحدد من الأحد 20/9/2026 حتى السبت 26/9/2026.