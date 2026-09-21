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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قوة جبارة بحجم قبضة اليد.. مراجعة شاملة لحاسوب Mac mini الصغير بمعالج Apple M6

Mac mini
Mac mini
احمد الشريف

كشف تقرير تقني مفصل ونشره موقع "إنجادجيت" (Engadget) المتخصص اليوم 21 سبتمبر 2026، عن مراجعة شاملة للجيل الجديد من حاسوب "ماك ميني" (Mac mini) المدمج والمدعوم بشريحة المعالجة الأحدث "إم 6" (M6) من شركة "آبل" (Apple)، مستعرضاً نتائج الاختبارات الميدانية للأداء العام ومعدلات استهلاك الطاقة والتصميم الميكانيكي لوحدة الحوسبة المكتبية المدمجة.

نتائج اختبارات الأداء التشغيلي

 وبحسب ما أورده موقع "إنجادجيت" في تقريره الصادر اليوم، أظهرت اختبارات قياس الأداء لجهاز Mac mini قفزة ملحوظة في سرعة المعالجة الحاسوبية مقارنة بالأجيال السابقة، بفضل البنية المعمارية المحدثة لشريحة M6 المصنعة بدقة هندسية متقدمة.

وأوضح التقرير أن وحدة المعالجة المركزية سجلت تحسناً بارزاً في تنفيذ المهام اليومية والبرمجية المعقدة، بينما قدمت وحدة معالجة الرسوميات (GPU) أداءً متفوقاً في معالجة المقاطع المرئية ثلاثية الأبعاد وعمليات المونتاج فائقة الدقة دون تسجيل أي اختناق حراري أثناء الضغط المتواصل.

كفاءة التبريد

وأفاد التقرير بأن شركة آبل حافظت على لغة التصميم المدمجة ذات الأبعاد الصغيرة لحاسوب Mac mini، مع إدخال تحسينات داخلية على مسارات تدفق الهواء والمروحة الميكانيكية لضمان الهدوء التام أثناء فترات العمل المكثف.

وذكر الموقع التقني أن الجهاز حقق استقراراً حرارياً ممتازاً طوال فترات الاختبار، حيث ساهمت الكفاءة العالية لشريحة M6 في تقليل استهلاك الطاقة الصادرة من مقبس الكهرباء مقارنة بأجهزة الحواسيب المكتبية التقليدية المنافسة.

تكامل منظومة الذكاء الاصطناعي 

وأشار التقرير لموقع Engadget إلى أن جهاز Mac mini الجديد يدمج أحدث معايير التوصيل السلكي عبر تزويده بمنافذ Thunderbolt فائقة السرعة، إلى جانب منفذ HDMI متقدم لدعم الشاشات الخارجية بدقة 8K، ومنفذ Ethernet للاتصال الشبكي فائق السرعة، ومقبس سماعات الرأس التقليدي.

كما أكد التقرير أن الترقية الأهم تمثلت في مضاعفة قدرات المحرك العصبي (Neural Engine) المدمج بداخل شريحة M6، مما سرّع تنفيذ أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لمنظومة Apple Intelligence محلياً على الجهاز ودون الاعتماد الدائم على المعالجة السحابية.

التقييم النهائي  

وافاد التقر  بأن حاسوب Mac mini بمعالج M6 يمثل خياراً مثالياً للمحترفين والمصممين والمطورين الباحثين عن قوة حوسبة عالية بداخل هيكل مكتبي صغير لا يشغل مساحة تذكر.

وتطرح شركة آبل الجهاز بخيارات متعددة لسعة الذاكرة الموحدة ومساحة التخزين السريع SSD، مع استمرار توفيره عبر المتاجر الرسمية ومنافذ التوزيع المعتمدة بأسعار تنافسية تلائم مختلف الفئات الاستهلاكية.

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