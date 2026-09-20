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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أمازون تخفض أسعار Apple Watch Series 12 وUltra 4 فور طرحها بالأسواق

Apple Watch Series 12
Apple Watch Series 12
احمد الشريف

طرحت شركة أمازون تخفيضات سعرية فورية على ساعات آبل الذكية الجديدة Apple Watch Series 12 و Apple Watch Ultra 4 بالتزامن مع بدء توفرها الرسمي في الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قدمت منصة التجارة الإلكترونية حسومات دورية ومتغيرة على مختلف خيارات الهياكل وألوان الأساور المتاحة لكلا الطرازين الجديدين.

تفاصيل عروض أمازون على ساعات آبل الجديدة

ذكر تقرير نشره موقع AppleInsider المتخصص في الأخبار التقنية، أعدته الصحفية كريستين ماكي، أن التخفيضات شملت تشكيلات متعددة من أحدث إصدارات ساعات آبل الذكية؛ إذ يبدأ السعر القياسي لساعة Apple Watch Series 12 من 399 دولاراً أمريكياً، غير أن متجر أمازون طرح تخفيضاً بقيمة 10 دولارات على العديد من التشكيلات والتصاميم خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية.

خصومات Apple Watch Ultra 4 وهياكل التيتانيوم

أوضح التقرير أن التخفيض الأكبر تركز على عدة تشكيلات من ساعة Apple Watch Ultra 4 الرياضية، حيث بلغت قيمة الخصم المقدم من أمازون 20 دولاراً أمريكياً. 

وشمل الخصم خياري الهيكل المصنوع من التيتانيوم الطبيعي (Natural Titanium) والتيتانيوم الأسود (Black Titanium)، مشيراً إلى أن ألوان الأساور والمقاسات المؤهلة للحصول على هذا التخفيض تشهد تغيراً سريعاً ومستمراً على الموقع نتيجة لحركة المبيعات وتحديثات العروض الدورية عبر المنصة.

أسعار ومواصفات Apple Watch Series 12 مقاس 42 ملم

استعرض التقرير قائمة الأسعار المخفضة لطرازات ساعة Apple Watch Series 12 بمقاس 42 ملم الداعمة لخاصية الاتصال الخلوي وتحديد المواقع (GPS + Cellular)، والتي تضمنت:

طراز الهيكل المصنوع من الألومنيوم باللون الأسود (Black Aluminum Case) مع سوار رياضي أسود بمقاس S/M، بسعر 489.99 دولاراً أمريكياً بعد خصم قدره 10 دولارات.

طراز الهيكل المصنوع من الألومنيوم باللون البرونزي الداكن (Dark Bronze Aluminum Case) مع سوار رياضي زيتي بمقاس S/M، بسعر 489.99 دولاراً أمريكياً بعد خصم قدره 10 دولارات.

أسعار ومواصفات Apple Watch Series 12 مقاس 46 ملم

رصد التقرير تفاصيل التسعير الخاصة بساعة Apple Watch Series 12 بمقاس 46 ملم الداعمة لخاصية الاتصال الخلوي وتحديد المواقع (GPS + Cellular)، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

طراز الهيكل المصنوع من الألومنيوم باللون الرمادي الفلكي (Space Gray Aluminum Case) مع سوار رياضي باللون الأزرق الداكن بمقاس M/L، بسعر 439.99 دولاراً أمريكياً بعد خصم قدره 10 دولارات.

طراز الهيكل المصنوع من الألومنيوم باللون البرونزي الداكن (Dark Bronze Aluminum Case) مع سوار رياضي زيتي بمقاس M/L، بسعر 539.99 دولاراً أمريكياً بعد خصم قدره 10 دولارات.

قائمة أسعار طرازات Apple Watch Ultra 4 

أفاد التقرير بتوفر خصومات بقيمة 20 دولاراً أمريكياً على تشكيلة ساعات Apple Watch Ultra 4 بمقاس 49 ملم الداعمة لخاصية الاتصال الخلوي وتحديد المواقع (GPS + Cellular)، وتضمنت الخيارات التالية:

طراز الهيكل المصنوع من التيتانيوم الأسود (Black Titanium Case) مع سوار المحيط باللون الأسود الشفاف (Translucent Black Ocean Band)، بسعر 779.99 دولاراً أمريكياً بعد خصم 20 دولاراً.

طراز الهيكل المصنوع من التيتانيوم الطبيعي (Natural Titanium Case) مع سوار المحيط باللون الرمادي الشفاف (Translucent Gray Ocean Band)، بسعر 779.99 دولاراً أمريكياً بعد خصم 20 دولاراً.

طراز الهيكل المصنوع من التيتانيوم الأسود (Black Titanium Case) مع سوار ألبين لوب باللون العنابي بمقاس كبير (Burgundy Alpine Loop Band in Large)، بسعر 779.99 دولاراً أمريكياً بعد خصم 20 دولاراً.

طراز الهيكل المصنوع من التيتانيوم الطبيعي (Natural Titanium Case) مع سوار تريل لوب الرملي بمقاس M/L (Sand Trail Loop Band in M/L)، بسعر 779.99 دولاراً أمريكياً بعد خصم 20 دولاراً.

واختتم التقرير بالإشارة إلى إمكانية متابعة أحدث العروض والأسعار عبر الدليل المخصص لتسعير Apple Watch Series 12 ودليل أسعار Apple Watch Ultra 4 المنشورين على الموقع لرصد التحديثات المستمرة للأسعار.

Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4 Apple أمازون

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