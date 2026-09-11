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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر مواصفات ساعة آبل الجديدة Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12
Apple Watch Series 12
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة آبل رسميا عن ساعة Apple Watch Series 12، في تحديث يركز بشكل أساسي على جمع البيانات الصحية بوتيرة أكثر تكرارا، إلى جانب تقديم مجموعة جديدة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الصوتي.

وتبدأ أسعار الساعة الجديدة من 399 دولارا، فيما فتحت آبل باب الطلب المسبق على أن تبدأ عمليات الشحن في 18 سبتمبر.

مواصفات Apple Watch Series 12
 

تأتي الساعة الجديدة مع منظومة أطلقت عليها آبل اسم نظام الاستشعار الصحي أو Health Sensing System، وتضم مستشعرات ضوئية وكهربائية معاد تصميمها، إلى جانب مصابيح LED خضراء أكبر حجما.

وتتيح المستشعرات المطورة للساعة تسجيل معدل ضربات القلب في الخلفية كل خمس ثوان، فضلا عن قياس تباين معدل ضربات القلب HRV بمعدل يصل إلى 24 مرة أكثر مقارنة بالجيل السابق Series 11.

Apple Watch Series 12

وتغذي هذه الكمية الأكبر من البيانات ميزة جديدة تحمل اسم الاستعداد Readiness، والتي تقدم للمستخدم تقييما يوميا يتراوح بين 0 و10 استنادا إلى مستوى النشاط الأخير، وجودة النوم، والمؤشرات الحيوية خلال ساعات النهار.

وتعمل الميزة على مساعدة المستخدم في تحديد ما إذا كان من الأفضل الحصول على قسط من الراحة أو المضي قدما في ممارسة التمارين، في خطوة تقترب بها آبل من مزايا أصبحت متاحة بالفعل في ساعات وأجهزة منافسة من Garmin وOura.

كما تضيف الساعة إشعارات سلبية لرصد مؤشرات محتملة على ارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم، بينما يحصل تطبيق الصحة على آيفون على تصميم جديد يتضمن مقياسًا باسم Health Age، يتيح مقارنة بيانات المستخدم بمتوسطات الفئات العمرية.

ذكاء اصطناعي صوتي داخل الساعة


ويقدم معالج S11 الجديد مجموعة من الميزات التي تعتمد على الميكروفون، وتطلق عليها أبل اسم Audio Intelligence.

ومن أبرز هذه الميزات Live Rewind، التي تقوم بتفريغ آخر 15 ثانية من الصوت إلى نص عند النقر مرتين على التاج الرقمي Digital Crown، وهي مصممة لمساعدة المستخدم عندما يفوته جزء من محادثة أو تفصيل مهم.

كما تقدم آبل ميزة Siri Recap، التي تنشئ ملخصات نصية للمحادثات الأخيرة مع المساعد الصوتي Siri.

آبل تؤكد معالجة الصوت داخل الساعة


وفيما يتعلق بالخصوصية، تؤكد آبل أن جميع عمليات معالجة الصوت تتم مباشرة على الساعة باستخدام Secure Exclave المدمجة في شريحة S11، ما يعني أن التسجيلات الصوتية الخام لا يتم تخزينها أو إرسالها إلى الخدمات السحابية.

كما تصدر ميزة Live Rewind نغمة صوتية واضحة وتعرض حركة على الشاشة لإبلاغ الأشخاص القريبين بأن عملية تحويل الصوت إلى نص قيد التشغيل.

أحجام Apple Watch Series 12
 

تتوفر Apple Watch Series 12 بحجمين، هما 42 و46 ملم، مع خيارات لهياكل مصنوعة من الألومنيوم والتيتانيوم.

كما تعيد آبل تقديم خيار السيراميك باللونين الأبيض والأزرق، بينما تحصل إصدارات الألومنيوم على زجاج Ceramic Shield 2 المطور، الذي تقول الشركة إنه أكثر مقاومة للكسر بنسبة 60% مقارنة بالجيل السابق.

وتبلغ مدة تشغيل البطارية 24 ساعة في الاستخدام المعتاد، بينما يمكن للساعة توفير ما يصل إلى 10 ساعات من تتبع التمارين في الخارج.

كما شهدت سرعة الشحن تحسنا محدودا، إذ توفر عملية شحن لمدة 15 دقيقة ما يصل إلى 12 ساعة من الاستخدام.

وتعمل الساعة بنظام watchOS 27 عند طرحها، والذي يتضمن دمجا جديدا لمساعد Siri المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يسمح بالتعامل مع استفسارات أكثر طبيعية وحوارية.

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