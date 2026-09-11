مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين في تحطم حافلة سياحية هولندية في جبال الألب

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 40 آخرون بجروح إثر حادث تحطم حافلة في منطقة جبلية نائية شرق سويسرا اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن الحافلة المتسببة في الحادث كانت حافلة سياحية هولندية تقل 48 راكباً.

تفاصيل الحادث

وأفادت الشرطة المحلية بأن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، وسبعة في حالة متوسطة الخطورة، وثلاثين في حالة طفيفة، وأضاف المسؤولون أن سبع مروحيات إنقاذ وثلاث عشرة فرقة إسعاف شاركت في عملية إجلاء الضحايا.

وصرحت السلطات السويسرية بأن الحادث وقع بالقرب من قرية سوش، بين بلديتي سوش وزيرنيز في أقصى شرق كانتون جراوبوندن.

تعتبر زيرنيز نقطة الدخول للزوار إلى الحديقة الوطنية السويسرية، وهي محمية جبلية شاسعة تمتد على مساحة تزيد عن 100 كيلومتر مربع (40 ميلا مربعا) عبر وادي إنجادين الجبلي.

سبب الحادث

وأضافت السلطات المحلية أن الحافلة اصطدمت بحاجز أمان قبل أن تنقلب وتسقط في منحدر.

وقالت متحدثة باسم الرابطة الهولندية العامة لشركات السفر، والتي كانت تعمل كمتحدثة باسم شركة تنظيم الرحلات OAD، إن الحافلة كانت تقل 48 راكباً، جميعهم من المواطنين الهولنديين.

وجاء في بيان صادر عن الشركة الهولندية المنظمة للرحلة أنها "مصابة بصدمة عميقة وحزن شديد بسبب حادث الحافلة المأساوي" وأن أفكارها مع المتضررين وأحبائهم.

كما أخذت وزارة الخارجية الهولندية علماً بالحادث، وتعهد الرئيس السويسري جي بارميلين بأن السلطات السويسرية ستضمن إجراء "تحقيق شامل ودقيق" في القضية.