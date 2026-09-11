بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملات التفتيش على سارقي الكهرباء خصة بعد زيادة نسبة الفقد التجاري الناجم عن سرقة الكهرباء والتى تعدا 32٪ والسبب الرئيس لتلك الزبادة هي سرقة التيار سواء بالتوصيل المباشر اوالتلاعب في عدادات الكهرباء

وأكدت وزارة الكهرباء أن عداد الكهرباء عهدة قانونية مخصصة للمنفعة العامة في العقار و إرتكاب أو تسهيل أي من حيل سرقة الكهرباء يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفقدان الخدمة بشكل نهائي.

وبناءً على اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يحق للشركة فسخ التعاقد، ورفع العداد فوراً (سواء كان تقليدياً، كارت، أو ذكياً)، وفصل التغذية الكهربائية عن المنشأة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية في الحالات التالية :



أساليب سرقة التيار الكهربائي من خلف العداد



- التوصيل المباشر (من خلف العداد

- السرقة من صاعد المبنى

- مد كابل سري للأجهزة من خلف العداد، وتوصيل الإنارة فقط بالعداد ليظهر إستهلاك ضئيل ومضلل.

- إستمرار وصلات الإنشاءات وإستغلال العداد الإنشائي المؤقت.

- تبديل أطراف الدخول والخروج للتيار (الفازة والمحايد) في الروزيتة لإجبار القرص الميكانيكي على الدوران للخلف، أو إيقاف الحساب تماماً في العدادات الإلكترونية.

- تركيب مفتاح فصل خلفي حيث يتم زرع مفتاح كهربائي أو فيوز مخفي داخل الحائط خلف العداد يتيح للمخالف تمرير التيار مباشرة للوحدة دون حساب ليلاً، وإعادته للوضع الطبيعي نهاراً.

- إسقاط فازة ويتم عن طريق قطع أو إرخاء مسمار التوصيل الخاص بأحد الأوجه الثلاثة (3 فاز) داخل العداد، فتعمل الأجهزة على تلك الفازة دون أن يستشعر العداد جهدها أو يحسب إستهلاكها.

- عمل "كوبري" معدني:

تركيب سلك سميك ذي مقاومة منعدمة بين مسماري دخول وخروج الفازة على الروزيتة، ليمر معظم التيار عبر الكوبري الخارجي وتمر نسبة لا تذكر داخل العداد.

- إستخدام مغناطيس خارجي حيث يتم وضع مغناطيس "نيوديميوم" قوي فوق العداد لفرملة القرص الدوار.

- فصل سلك النيوترال (الأرضي):

- التلاعب بالمقاومات الداخلية.

- أجهزة الريموت كنترول المخفية:

زراعة كارت استقبال لاسلكي صغير داخل العداد يتم التحكم فيه عن بُعد لقطع دائرة الحساب وإعادتها بضغطة زر عند إقتراب لجان التفتيش

كيف يتم كشف السرقة

يتم كشف السرقة من خلال حملات التفتيش المكثفة من خلال مباحث الكهرباء ورجال الضبطية القضائية وكذلك من خلال تقنيات خديثة وهي

إشارات الإنذار الفورية (Tamper Alerts): ترسل العدادات الذكية بلاغات فورية لخوادم الشركة عند أي محاولة لفتح الغطاء أو حدوث عدم توازن في التيار.

- تحليل نمط الإستهلاك حيث يتم إدراج العين تلقائياً في قوائم "التفتيش العاجل" عند تراجع معدلات شحن الكارت بشكل لا يتناسب مع المساحة والأجهزة.

- قياس الأمبير الخارجي ويتم مقارنة الأحمال المسحوبة من كابل الصاعد الخارجي مع القراءة الفورية للعداد لكشف الوصلات المخفية خلفه.

عقوبة سرقة الكهرباء

- حساب الغرامة: تُحتسب على أساس القدرة القصوى لجميع الأجهزة بالعين وبمعدل تشغيل 24 ساعة يومياً، بحد أقصى 12 شهراً سابقة، وبأعلى شريحة محاسبية غير مدعومة.

- مضاعفة القيمة: تُدفع الغرامة بضعف القيمة المحسوبة إذا كانت السرقة للنفس، وتصل إلى 5 أضعاف إذا كان التوصيل للغير، ولا يجوز تقسيطها.

- العقوبة الجنائية: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، وتصبح عقوبة الحبس وجوبية في حالة التكرار .

- شروط إعادة الخدمة: لا يتم إعادة تركيب العداد أو التصالح إلا بعد السداد الكامل لكافة الغرامات والتعويضات المقررة دفعة واحدة.