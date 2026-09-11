محمد الباز: الاعتراض على تدريس مواد الهوية بالمدارس الدولية «دلع زيادة»

أشاد الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاهتمام بتدريس مواد الهوية الوطنية واللغة العربية لطلاب المدارس الدولية، مؤكدًا أهمية القرار في الحفاظ على ارتباط الطلاب بهويتهم وثقافتهم الوطنية.

وقال «الباز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم هنا القاهرة» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود تعليقًا على ما يردده بعض أولياء أمور طلاب المدارس الدولية بشأن اعتبار تدريس مواد الهوية الوطنية والاهتمام باللغة العربية عبئًا إضافيًا على أبنائهم، إن وصف هذه المواد بأنها «عبء» لا يستند إلى مبررات حقيقية، واصفًا هذا الطرح بأنه «دلع زيادة».

وأكد الباز أن دراسة الطلاب في المدارس الدولية لا تعني بأي حال من الأحوال ابتعادهم عن المواد المرتبطة بهويتهم الوطنية، مشددًا على أن الاهتمام باللغات الأجنبية والمناهج الدولية يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على اللغة العربية وتعريف الطلاب بتاريخ بلدهم وثقافتها.

وأشار إلى أن المدرسة، مهما كان نوع المنهج الذي تقدمه، لا تقتصر مهمتها على منح الطالب المعرفة الأكاديمية فقط، وإنما تسهم أيضًا في بناء شخصيته وتشكيل وعيه وانتمائه للمجتمع الذي يعيش فيه.

وأضاف أن قرار وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بمواد الهوية الوطنية يمثل خطوة مهمة، خاصة مع وجود أعداد من الطلاب المصريين الذين يدرسون في مدارس تقدم مناهج دولية، مؤكدًا أن حصول الطالب على تعليم دولي متميز لا يتعارض مع دراسته للغة العربية والمواد التي تعكس هويته المصرية.

وشدد الباز على أن التعامل مع اللغة العربية ومواد الهوية باعتبارها عبئًا على الطلاب يمثل نظرة تحتاج إلى مراجعة، مؤكدًا أن هذه المواد جزء أساسي من تكوين الطالب المصري، وليست مجرد مقررات إضافية يمكن الاستغناء عنها.

وأكد الباز دعمه لقرار وزارة التربية والتعليم، معتبرًا أن الحفاظ على الهوية الوطنية واللغة العربية يجب أن يكون حاضرًا داخل مختلف أنظمة التعليم في مصر.