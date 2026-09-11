كيلو الكبدة الجملي يصل لـ 1800 جنيه.. تفاصيل

كشف على إبراهيم أحد أصحاب المطاعم عن تفاصيل وتفاوت أسعار الكبدة الجملي داخل الأسواق، موضحاً أن هناك فرقاً كبيراً بين سعر الكبدة المشكل والكبدة الصافي.

وأكد «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»،أن سعر كيلو الكبدة المشكل يبلغ حالياً 1200 جنيه، مشيراً إلى أنه يتضمن نسبة من الإضافات تصل إلى نحو 300 جرام.

وأشار إلى أن سعر كيلو الكبدة الصافي قفز ليصل إلى 1800 جنيه، واصفاً هذا الارتفاع بأنه بيت القصيد في تفاوت الأسعار، ومؤكداً أن الزبون الواعي يعلم جودة الفرق بين المنتج المشكل والصافي.

وفي سياق متصل، علق الإعلامي حسام الدين حسين ساخرًا على هذا قائلاً: «إيه اللي حصل للكبدة الجملي.. قاتلين جمل كامل..».