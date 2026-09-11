بوتين يصل إلى نيودلهي للمشاركة في قمة بريكس

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في قمة مجموعة «بريكس»، التي تجمع عشر دول هي: روسيا والبرازيل والصين والهند ومصر وجنوب أفريقيا وإيران وإثيوبيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالتا الأنباء الروسيتان «ريا نوفوستي» و«تاس» أن بوتين سيبقى في الهند لمدة ثلاثة أيام، للمشاركة في أعمال القمة وإجراء عدد من اللقاءات على هامشها.

وتأتي مشاركة الرئيس الروسي في القمة في إطار تعزيز التعاون بين دول «بريكس» ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.