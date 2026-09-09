ترامب: بوتين وزيلينسكي سئما من القتال ويمكن أن يعقدا اجتماعا ثنائيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان جيدًا، مشيرًا إلى أن بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أن الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سئما من القتال"، معتبرًا أن ذلك قد يمهد الطريق لعقد اجتماع ثنائي بينهما بهدف بحث سبل إنهاء الحرب.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المساعي الأمريكية لدفع موسكو وكييف نحو استئناف مفاوضات السلام، فيما عقد مبعوثان أمريكيان محادثات مع مسؤولين روس وأوكرانيين خلال الأيام الماضية في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي.