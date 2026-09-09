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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: بوتين وزيلينسكي سئما من القتال ويمكن أن يعقدا اجتماعا ثنائيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان جيدًا، مشيرًا إلى أن بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أن الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سئما من القتال"، معتبرًا أن ذلك قد يمهد الطريق لعقد اجتماع ثنائي بينهما بهدف بحث سبل إنهاء الحرب.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المساعي الأمريكية لدفع موسكو وكييف نحو استئناف مفاوضات السلام، فيما عقد مبعوثان أمريكيان محادثات مع مسؤولين روس وأوكرانيين خلال الأيام الماضية في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي.

موسكو وكييف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

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