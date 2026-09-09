قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم: إحنا جاهزين نلعب دوري أبطال أوروبا
حازم إمام عن رحيل حسام عبدالمجيد: ممكن يكون كوبري للأهلي.. والأيام بيننا
"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس
الرئيس الإسرائيلي يكشف تحذيرا إماراتيا لإسرائيل قبل 7 أكتوبر
وزير الإعلام الصومالي: مصر دولة عربية إفريقية محورية وتربطنا علاقات تاريخية عميقة طويلة الأمد
مصرع 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن للأسلحة قرب سرمدا بسوريا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يرتفع 40 جنيهًا والجنيه الذهب يتجاوز 50 ألفا
رسالة أمريكية حادة للحوثيين: أخطأتم في حساباتكم
"تحيا مصر" يطلق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
حسام داغر يكشف مستجدات حالته الصحية بعد تعرضه للتسمم ودخول المستشفىl خاص
نتنياهو في جبل الشيخ بسوريا: ملتزمون بهزيمة النظام في إيران
«الضربة بـ20».. الحرس الثوري يضع شروطًا أمام إعادة فتح مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

حسام حسن ودان ادم
حسام حسن ودان ادم
محمد بدران

في أول تعليق لها بالتزامن مع الأنباء المتداولة حول انفصالها عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نشرت دان آدم، زوجته، عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطعًا من أغنية حملت كلمات ذات طابع غامض، جاء فيها: «هل تظن أن للشيطان قرونًا؟.. حسنًا، كنت أعتقد ذلك، لكنني كنت مخطئًا؛ فقد كان شعره ممشطًا بعناية، ويرتدي بدلة أنيقة وربطة عنق. كان لطيفًا ومهذبًا، يبتسم ابتسامة مشرقة تجعلك لا تشك فيه للحظة»، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الرسالة مرتبطة بأزمتها الأخيرة مع زوجها.

وتزامن ذلك مع تصريحات محمد شمس، محامي دان آدم، زوجة حسام حسن، الذي أكد أن موكلته أبلغته هاتفيًا باتفاقها مع المدير الفني لمنتخب مصر على إنهاء الزواج والطلاق بشكل نهائي.

وأوضح شمس أنه في طريقه للقاء الطرفين للوقوف على تفاصيل الأزمة، ومعرفة الأسباب التي دفعتهما إلى اتخاذ قرار الاتفاق على إتمام إجراءات الطلاق، مشيرًا إلى أن تفاصيل أسباب الانفصال لم تتضح له بشكل كامل حتى الآن.

وكشف محامي دان أن الزوجين كانا موجودين خلال الفترة الماضية في الساحل الشمالي، وأنهما في الوقت الحالي في طريق عودتهما إلى منزلهما بمنطقة لوران في الإسكندرية.

وفيما يتعلق بإمكانية التراجع عن قرار الانفصال، أكد محمد شمس أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى التدخل للصلح بين الطرفين، ومحاولة إقناعهما بالتراجع عن قرار الطلاق، مستندًا إلى علاقته القوية بهما، موضحًا أنه صديق مقرب للأسرة منذ سنوات، وأن حسام حسن بمثابة شقيق أكبر له.

وأضاف شمس أن أوراق ووثائق الزواج موجودة بحوزته، مؤكدًا أنه يتولى مهمة الدفاع عن السيدة دان، وأنه سيعمل على معرفة تفاصيل الأزمة كاملة قبل اتخاذ أي خطوات نهائية بشأن إجراءات الطلاق.

وبذلك، تظل أسباب الخلاف بين حسام حسن ودان آدم غير معلنة بشكل رسمي حتى الآن، في الوقت الذي تثير فيه كلمات الأغنية التي نشرتها الأخيرة عبر حسابها تساؤلات عديدة حول طبيعة الأزمة بين الطرفين، خاصة مع تأكيد محاميها وجود محاولات للصلح خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن دان ادم انفصال منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

ترشيحاتنا

الطفلة الضحية بالغربية

حبس المتهمة بإنهاء حياة إبنة شقيقتها بسمنود 4 أيام على ذمة التحقيقات

المتهمة

معاها حشيش.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

المتهمين

الكارت مخرجش من الماكنة.. القبض على شخصين سحبا أموالا من حساب شخص بالبنك

بالصور

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد