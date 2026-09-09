حريق يلتهم سيارة إسعاف بالبدرشين ونجاة السائق والمسعف

اندلع حريق داخل سيارة إسعاف أثناء سيرها على طريق الطرفاية بمدينة البدرشين في الجيزة، فيما تمكن السائق والمسعف من النجاة دون إصابات.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سيارة إسعاف أثناء سيرها بالطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها.

وأسفر الحريق عن احتراق السيارة، بينما نجا السائق والمسعف اللذان كانا يستقلانها من الحادث دون إصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.