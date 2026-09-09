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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. مصرع سيدة وإصابة شخصين في حريق مخزن أخشاب بميت غمر

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

لقيت سيدة مصرعها وأصيب اثنين اخرين إثر نشوب حريق بمخزن اخشاب بعزبة حسين التابعة لقرية كوم النور بمركز ميت غمر بالدقهلية، ما أدى إلى امتداد النيران واشتعال أحد المنازل المجاورة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان  الحريق، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف للتعامل مع الحالات.

وأسفر الحريق عن مصرع  أنوار صابر شاهين، 56 عامًا، والتي وصلت جثة هامدة، وتم نقلها إلى مستشفى ميت غمر.

كما أصيب السيد أحمد صلاح الصعيدي، 25 عامًا، وأشرف عادل سالم، 28 عامًا، بحالتي اختناق، وتم نقل الأول إلى مستشفى ميت غمر، بينما رفض الثاني النقل.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الدقهلية محافظه ميت غمر ضباط

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