عمرو الجزار والونش أبرز المرشحين للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن أبرز المرشحين للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. عمرو الجزار والونش أبرز المرشحين للانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل.. وغموض موقف أقطاي عبدالله بسبب قلة مشاركاته مع الأهلي».

وتترقب الجماهير المصرية الإعلان عن قائمة المنتخب المقبلة، وسط متابعة لمستويات اللاعبين خلال الفترة الحالية، وحسم الأسماء التي ستتواجد في المعسكر

يدخل الأهلي مواجهة المقاولون العرب وهو يستهدف تحقيق انتصاره الرابع على التوالي والوصول إلى النقطة 12 ومواصلة الضغط على بيراميدز في سباق الصدارة لكن المهمة لن تكون مرتبطة فقط بحصد النقاط الثلاث وإنما ستكون اختبارا جديدا لقدرة الفريق على تقديم المستوى الذي تنتظره جماهيره.

ورغم نجاح الأهلي في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأولى فإن الأداء لم يصل بعد إلى الصورة التي تمنح الفريق وجماهيره الشعور بالاطمئنان إذ جاءت الانتصارات الثلاثة وسط معاناة واضحة ولم يقدم الفريق حتى الآن الأداء الهجومي القادر على حسم المباريات مبكرا.

