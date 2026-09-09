قرار مفاجئ من عموتة بعد التوقف الدولي بشأن الشناوي وشوبير

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اسم حارس مرمى الأهلي المنتظر أن يبدأ أساسيًا خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم عبد الجواد خلال برنامج «ملعب ON»: «محمد الشناوي هو حارس مرمى الأهلي أمام المقاولون العرب».

وأضاف: «وحصريًا لحضراتكم، بعد التوقف الدولي، حسين عموتة سيطبق نظام المداورة في حراسة المرمى، 3 مباريات لمصطفى شوبير و3 مباريات لمحمد الشناوي».

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على تواجده في صدارة جدول المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع بيراميدز ، مع أفضلية الأخير بفارق الأهداف.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة خلال أول ثلاث جولات، بعدما بدأ مشواره بالفوز على إنبي بنتيجة 3-2، ثم تغلب على زد بهدفين دون رد، قبل أن يحقق الفوز على سموحة بهدف دون مقابل.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير على حراسة عرين الأهلي، خاصة في ظل اتجاه الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة لتطبيق سياسة المداورة بين الحارسين عقب فترة التوقف الدولي، وفقًا لما كشفه إبراهيم عبد الجواد.