مفاجأة مدوية في الأهلي.. ماذا يحدث مع رضا سليم وكريستو؟

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي تطورات موقف الثنائي رضا سليم ومحمد الضـاوي كريستو، لاعبي النادي الأهلي، في ظل عدم وصول عروض رسمية للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، إن رضا سليم لا يزال يتدرب بصورة طبيعية مع الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلقَ أي عروض رسمية من أجل الحصول على خدمات اللاعب حتى الآن.

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة مع عدد من الأندية في الدول التي لا تزال فترة القيد مفتوحة بها، بحثًا عن فرصة لخروج رضا سليم، إلا أن هذه الاتصالات لم تسفر عن أي عرض رسمي حتى الآن.

وبشأن محمد الضـاوي كريستو، أكد شوقي أن اللاعب يتدرب حاليًا داخل النادي، ولا توجد عروض رسمية لضمه، موضحًا أن هناك اتفاقًا على استمراره مع الأهلي حتى شهر يناير المقبل، في ظل عدم وصول عرض مناسب للتعاقد معه.

وأضاف أن الأهلي حاول تسويق كريستو خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم تكن هناك رغبة من أندية خارجية في التعاقد مع اللاعب، ليصبح بقاؤه حتى فترة الانتقالات الشتوية هو السيناريو الأقرب، مع حصوله على راتبه الشهري بصورة منتظمة، أو حتى وصول عرض خارجي مناسب.

وأشار شوقي إلى أن كريستو وافق على هذا الأمر وارتضى بالاستمرار داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الناقد الرياضي أن الأهلي لم يفسخ عقد كريستو، انتظارًا لوصول عرض جيد للتعاقد معه، موضحًا أن النادي يسعى في الوقت نفسه لتفادي دفع قيمة عقد اللاعب السنوية كاملة، ولذلك تم الإبقاء عليه على أن يحصل على مستحقاته بصورة شهرية، وهو ما جعل فكرة فسخ العقد بشكل عاجل غير مطروحة.