قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط
الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط
التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات
حرائق تونس تسجل معدلات قياسية في الصيف.. وتدخل استثنائي للحماية المدنية
هتافات غاضبة من جماهير الزمالك ضد مجلس الإدارة
تراجع المكرونة والعدس وارتفاع الأرز والزيوت .. أسعار السلع اليوم في الأسواق
الأرصاد تُعلن موعد انخفاض الحرارة.. واضطراب بالملاحة البحرية وأمواج تصل لـ2.5 متر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
غزل المحلة يحسم مصير أحمد خطاب قبل مواجهة الزمالك
«إيرباص» العالمية لـ«صدى البلد»: قطاع الطيران المصري يتمتع بمرونة عالية
ارتفاع أسعار الطماطم .. هل يصل الكيلو لـ 40 جنيهًا؟ | وهذا موعد التراجع
حسين أبو صدام: نفخر بالفلاح.. ونصدر 10 ملايين طن من الخضروات لـ170 دولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة مدوية في الأهلي.. ماذا يحدث مع رضا سليم وكريستو؟

رضا سليم
رضا سليم
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي تطورات موقف الثنائي رضا سليم ومحمد الضـاوي كريستو، لاعبي النادي الأهلي، في ظل عدم وصول عروض رسمية للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، إن رضا سليم لا يزال يتدرب بصورة طبيعية مع الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلقَ أي عروض رسمية من أجل الحصول على خدمات اللاعب حتى الآن.

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة مع عدد من الأندية في الدول التي لا تزال فترة القيد مفتوحة بها، بحثًا عن فرصة لخروج رضا سليم، إلا أن هذه الاتصالات لم تسفر عن أي عرض رسمي حتى الآن.

وبشأن محمد الضـاوي كريستو، أكد شوقي أن اللاعب يتدرب حاليًا داخل النادي، ولا توجد عروض رسمية لضمه، موضحًا أن هناك اتفاقًا على استمراره مع الأهلي حتى شهر يناير المقبل، في ظل عدم وصول عرض مناسب للتعاقد معه.

وأضاف أن الأهلي حاول تسويق كريستو خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم تكن هناك رغبة من أندية خارجية في التعاقد مع اللاعب، ليصبح بقاؤه حتى فترة الانتقالات الشتوية هو السيناريو الأقرب، مع حصوله على راتبه الشهري بصورة منتظمة، أو حتى وصول عرض خارجي مناسب.

وأشار شوقي إلى أن كريستو وافق على هذا الأمر وارتضى بالاستمرار داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الناقد الرياضي أن الأهلي لم يفسخ عقد كريستو، انتظارًا لوصول عرض جيد للتعاقد معه، موضحًا أن النادي يسعى في الوقت نفسه لتفادي دفع قيمة عقد اللاعب السنوية كاملة، ولذلك تم الإبقاء عليه على أن يحصل على مستحقاته بصورة شهرية، وهو ما جعل فكرة فسخ العقد بشكل عاجل غير مطروحة.

رضا سليم محمد الضاوي كريستو الأهلي النادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

نتنياهو

إعلام عبري: البيان الإماراتي يوجه ضربة سياسية قوية لنتنياهو

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

الأرصاد

القاهرة 36.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء

الأهلي

الأهلي بطل الدوري.. ناقد رياضي يكشف توقعاته للموسم الجديد

بالصور

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

بعد أزمة هبة كامل .. 5 طرق تُساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المرارة

طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة

بفستان ذهبي يخطف الأنظار.. سيرين عبد النور بإطلالة لافتة داخل السوبر ماركت | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد