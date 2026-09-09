طلعت محرم: أرضية ستاد المقاولون ستكون رائعة أمام الأهلي.. وسنحقق نتيجة إيجابية

أشاد طلعت محرم مدير الكرة بنادي المقاولون العرب بأرضية ستاد الجبل الأخضر.. وإنها ستكون جيدة جدًا في مباراة الأهلي غدًا الأربعاء.

المقاولون العرب

وقال طلعت محرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: "غير صحيح إن أرضية ستاد المقاولون سيئة، الأرضية حاليًا جيدة جدًا وستكون بحالة مميزة في مباراة الأهلي".

وتابع: "أرضية أي ستاد في مصر تتأثر في الشتاء ولكن في الصيف الأرضية تكون جيدة وحال أرضية ستاد المقاولون مثل حال أرضية كل ملاعب مصر".

وواصل: "أثق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي سواء الفوز أو التعادل".