تراجع مستمر.. مرور 6 سفن بضائع عبر مضيق هرمز الثلاثاء

أفادت بيانات الشحن الدولية بمرور 6 سفن بضائع عبر مضيق هرمز الثلاثاء مقارنة مع متوسط 12 سفينة خلال 10 أيام .

وقالت شبكة سبوتنبك، أن خمس سفن من الست دخلت المضيق بينما خرجت منه سفينة واحدة.

وشملت الناقلات، ناقلة من فئة حجم ​باناماكس وأخرى متوسطة الحجم.

ويعد ذلك تراجعا مستمر في عدد السفن العابرة للمضيق في ضوء الحصار المتبادل بين أمريكا وإيران.

وسبق و قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء إن "تقدماً كبيراً" تحقق في المحادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، فإن عراقجي "شرح آخر مستجدات المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني.

وتبحث إيران وسلطنة عمان، وهما الدولتان المشاطئتان للمضيق، منذ أسابيع مستقبل الملاحة في هذا الممر.