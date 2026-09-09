قطر .. حريق في سفينة بحرية بميناء الوكرة

نجحت فرق الدفاع المدني القطرية في السيطرة على حريق اندلع في سفينة بحرية بفرضة الوكرة، دون وقوع إصابات.

جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الداخلية القطرية عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس.

وفي وقت لاحق؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه "استهدف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية وألحق بها أضراراً كبيرة".

وأضاف في بيان "استهدفنا 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي".

وأكد "عملياتنا في المياه الخليجية ومضيق هرمز جاءت رداً على هجمات الأمريكيين على 5 ناقلات نفط إيرانية".

وشدد على أن "مضيق هرمز يخضع لمراقبة وإدارة دقيقة وحازمة من جانب القوات البحرية التابعة للحرس الثوري".