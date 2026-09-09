مصر تبحث مع ليبيا إجراءات تصدير واستيراد الحيوانات

بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع وفد من المركز الوطني للصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات الصحة الحيوانية والحجر البيطري، وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم حركة التجارة في الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين البلدين.

وتصدر ملف الخيول جانبًا رئيسيًا من المباحثات، حيث ناقش الجانبان الإجراءات الصحية والمحجرية المنظمة لانتقال الخيول بين مصر وليبيا، إلى جانب فترات الحجر المقررة للخيول المشاركة في المسابقات الرياضية والشعبية وسباقات الجمال، وكذلك آليات التعامل مع خيول الترانزيت القادمة من دول شمال أفريقيا والمتجهة إلى ليبيا، سواء عبر المنافذ البرية أو الجوية.

تنسيق وبائي بين مصر وليبيا

وأكد الجانبان أهمية رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالموقف الوبائي بين مصر وليبيا ودول شمال أفريقيا، خاصة تونس والجزائر والمغرب، بما يسهم في ضمان سلامة حركة الحيوانات وتيسير إجراءات التجارة البينية.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أهمية تحديث ووضوح الموقف الوبائي وفقًا لمتطلبات المنظمة العالمية لصحة الحيوان «WOAH»، مشيرًا إلى استعداد الجانب المصري لتقديم الدعم الفني والمساندة لليبيا في الملفات الخاصة بعرض وتوثيق الموقف الوبائي لدى المنظمة.

استعدادات البطولة الأفريقية للخيول

وتناول اللقاء الاستعدادات الخاصة بمشاركة ليبيا في البطولة الأفريقية للخيول، والمقرر تنظيمها في مصر خلال فبراير 2027، حيث بحث الجانبان الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الخيول الليبية وفقًا للاشتراطات المحجرية البيطرية المصرية والموقف الوبائي وقت إقامة البطولة.

كما وجه الوفد الليبي الدعوة إلى الجانب المصري للمشاركة في بطولة قفز الخيول المقرر تنظيمها في ليبيا خلال الفترة نفسها، بما يعزز تبادل الخبرات والتعاون بين البلدين في مجال صحة ورعاية الخيول.

دعم مصري للمختبرات البيطرية الليبية

واستعرض الوفد الليبي الإجراءات التي اتخذها في مجال تحليل المخاطر والفحوص المعملية الخاصة بالفصيلة الخيلية من خلال مختبر بنغازي.

ورحب الجانب المصري بتقديم الدعم والإشراف الفني وتبادل الخبرات مع المختبر الليبي، بما يساعد على رفع كفاءة الفحوص والإجراءات المعملية المرتبطة بصحة الخيول.

تعزيز التجارة في الماشية واللحوم

وامتدت المباحثات إلى ملف التبادل التجاري في مختلف الفصائل الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، حيث أوضح الوفد الليبي أنه يعمل حاليًا على إعداد المواصفات والاشتراطات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، تمهيدًا لتبادلها مع الجانب المصري ودراستها.

كما ناقش الجانبان مقترح إنشاء منظومة متكاملة في منطقة الكُفرة الليبية، تتضمن محجرًا بيطريًا حدوديًا ومجزرًا آليًا، بما يسهم في تسهيل حركة تجارة الماشية والجمال واللحوم بين مصر وليبيا والسودان ودول القارة الأفريقية.

ومن شأن هذه المنظومة، حال تنفيذها، دعم منظومة الأمن الغذائي وتنويع مصادر اللحوم الحمراء في منطقة شمال أفريقيا، فضلًا عن تعزيز حركة التجارة الحيوانية عبر الحدود.

تدريب الكوادر البيطرية الليبية

وفي إطار دعم بناء القدرات، وجه الجانب الليبي دعوة إلى وفد فني من الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية لزيارة ليبيا خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، للمشاركة في أنشطة فنية وتدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر البيطرية الليبية.

وتشمل مجالات التدريب التعامل مع ملف الخيول والتواصل الفني مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، إلى جانب الأمراض الوبائية العابرة للحدود، ونقل الأجنة، ورفع كفاءة المختبرات، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي.

وأكد الدكتور حامد الأقنص أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وتبادل الخبرات في مجالات الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية، بما يدعم حماية الثروة الحيوانية ويسهم في تيسير التجارة وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني بين الجهات البيطرية المختصة، واستكمال دراسة البروتوكولات والشهادات الصحية المنظمة لحركة الخيول، بما يضمن انسياب حركة التجارة بصورة آمنة، ويعزز التعاون المصري الليبي في مجالات الصحة الحيوانية والحجر البيطري.