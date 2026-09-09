تراجع المكرونة والعدس وارتفاع الأرز والزيوت .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 تحركات متباينة بين الارتفاع والانخفاض، في وقت سجلت فيه بعض السلع مثل المكرونة والعدس تراجعات لافتة، بينما واصلت أسعار الأرز والدقيق والزيوت اتجاهها الصاعد. وفي المقابل، شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار النسبي مع تراجع طفيف في بعض الأنواع مقابل ارتفاع محدود في أنواع أخرى.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم 108.97 جنيه بعد زيادة قدرها 0.36 جنيه.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 30 بيضة سعر 123.08 جنيه بعد زيادة قدرها 2.65 جنيه.

أما البيضة الحمراء الواحدة فسجلت سعر 4.37 جنيه بعد انخفاض قدره 0.05 جنيه،

في حين سجلت البيضة البلدي الواحدة سعر 4.86 جنيه بعد انخفاض قدره 0.07 جنيه.

وسجلت البيضة البيضاء الواحدة سعر 4.2 جنيه بعد انخفاض قدره 0.04 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل سعر المكرونة المعبأة 400 جرام اليوم 23.04 جنيه بعد انخفاض قدره 4.78 جنيه.

وسجل سعر العدس المعبأ الصحيح 63.53 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 3.15 جنيه.

وسجل سعر المكرونة السائبة 25.71 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 0.35 جنيه.

وسجل سعر شاي العروسة 40 جرام 10.81 جنيه بعد انخفاض قدره 0.18 جنيه.

وسجل سعر شاي ليبتون 40 جرام 12.73 جنيه بعد انخفاض قدره 0.15 جنيه.

وسجل سعر السكر المعبأ 34.64 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 0.17 جنيه. وسجل سعر الشاي 238.77 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 1.69 جنيه.

وسجل أحد أنواع زيت عباد الشمس سعر 97.85 جنيه للتر بعد انخفاض طفيف قدره 0.15 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل سعر الفول المعبأ 62.26 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 1.2 جنيه،

وسجل الفول المعبأ المجروش نفس السعر 62.26 جنيه للكيلو لكن بزيادة قدرها 1.48 جنيه.

وسجل سعر العدس الأصفر المعبأ 69.13 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 0.43 جنيه.

وسجل سعر العدس المعبأ الصحيح في تسعيرة أخرى 68.07 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 1.39 جنيه.

وسجل سعر الأرز المعبأ 34.79 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 0.17 جنيه.

وسجل سعر الدقيق المعبأ 25.93 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 0.33 جنيه.

وسجل سعر المكرونة المعبأة كيلو 28.16 جنيه بعد زيادة قدرها 0.34 جنيه.

وسجل سعر زيت ذرة 119.55 جنيه للتر بعد زيادة قدرها 1.07 جنيه.

وسجل أحد أنواع زيت عباد الشمس سعر 99.85 جنيه للتر بعد زيادة قدرها 1.85 جنيه.