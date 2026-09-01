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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تصديري الصناعات الغذائية: 15 سلعة تستحوذ على 72% من إجمالي الصادرات خلال 7 أشهر

المجلس التصديري للصناعات الغذائية
المجلس التصديري للصناعات الغذائية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن 15 سلعة غذائية استحوذت مجتمعة على 72% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة بلغت نحو 3.207 مليون دولار، من إجمالي صادرات بلغ 4.473 مليون دولار؛ بما يعكس استمرار قوة وتنافسية عدد من المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة أهم السلع الغذائية المصنعة التي صدرتها مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة بلغت 558 مليون دولار، بما يعكس استمرار الطلب القوي عليها في الأسواق الدولية وقدرتها على الحفاظ على موقعها كأحد أبرز محركات نمو صادرات القطاع.

وأشار إلى أن مركزات صناعة المشروبات الغازية جاءت في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 368 مليون دولار، تلتها الزيوت الصالحة للأكل بقيمة 298 مليون دولار، ثم الشوكولاتة بقيمة 262 مليون دولار، لتواصل المنتجات ذات القيمة المضافة تعزيز حضورها داخل هيكل الصادرات الغذائية المصرية.

وسجلت صادرات محضرات أعلاف الحيوانات  219 مليون دولار، فيما بلغت صادرات محضرات الحبوب والبسكويت 187 مليون دولار، وصادرات السكر 176 مليون دولار، بينما سجلت صادرات العصائر  174 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026.

ولفت إلى أن صادرات البطاطس المجمدة بلغت 156 مليون دولار، تلتها منتجات الدقيق والطحن بقيمة 149 مليون دولار، ثم الخضراوات المجمدة بقيمة 147 مليون دولار، والمخللات والزيتون المصنع بقيمة 142 مليون دولار.

وشملت قائمة السلع الرئيسية المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 132 مليون دولار، ومحضرات الخضر بقيمة 126 مليون دولار، إلى جانب الدهون والزيوت التي سجلت صادراتها 114 مليون دولار.

وأكد المجلس التصديري أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفع خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 إلى  4.473 مليون دولار مقابل 4.040 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 10.7%.

ويعكس هذا النمو استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الصناعات الغذائية المصرية، مدعومًا بارتفاع صادرات عدد من المنتجات الرئيسية، وتعزيز حضور المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة في الأسواق الخارجية.

المجلس التصديري للصناعات الغذائية الفراولة المجمدة الأسواق الدولية

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