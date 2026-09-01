مجلس الوزراء السعودي يؤكد مواصلة دعم منظمة التعاون الإسلامي

أكد مجلس الوزراء السعودي مواصلة دعم المملكة لجهود منظمة التعاون الإسلامي في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق تطلعات شعوبه إلى الاستقرار والسلام.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، في جدة برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستعرض المجلس مخرجات الدورة الاستثنائية الـ23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب وزير الإعلام عن التهنئة للأستاذ إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينًا عامًا، وعن تقديره لجهود الأمين السابق الأستاذ حسين إبراهيم طه أثناء فترة عمله.

وأشار المجلس إلى نتائج الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وما اشتمل عليه من الاتفاق على اتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية المؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها المملكة، ولتفعيل مسارات التعاون المشترك؛ بما يعزز التنسيق والتكامل ويضمن فاعلية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في دعم الأمن الدولي والجهود الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.