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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتح باب التقديم بمراكز الثقافة الإسلامية.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، فتح باب التقدم للدفعة الجديدة بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2026-2027، إلى جانب إطلاق دورات علمية مجانية متاحة للجمهور في مختلف المحافظات، وذلك في إطار دور الوزارة في نشر الثقافة الدينية الواعية وترسيخ الفكر الوسطي المستنير.

وأوضحت الوزارة أن الدورات العلمية المجانية ستكون متاحة لكافة الجماهير في مختلف المحافظات، ويحاضر فيها كبار المتخصصين في مختلف الموضوعات المرتبطة بالشريعة الإسلامية وعلومها، على أن تعلن الوزارة تفاصيل هذه الدورات خلال الفترة المقبلة.

شروط التقدم للدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية

وأكدت وزارة الأوقاف أن باب القبول مفتوح أمام الحاصلين على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات، موضحة أن مدة الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية عامان دراسيان، إلى جانب سنة ثالثة، وتعد هذه السنة شرطًا أساسيًا للتقدم للعمل بوظيفة «خطيب مكافأة» أو «واعظة معتمدة»، وذلك عند الاحتياج.

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة تكون خلال الفترة المسائية، ولمدة أربع ساعات يوميًا، بواقع يومين في الأسبوع لكل فرقة دراسية، وفقًا للجداول التي تعتمدها الوزارة.

وفيما يتعلق بالحضور والمصروفات الدراسية، أوضحت الوزارة أنه يشترط لدخول الامتحانات ألا تقل نسبة حضور الدارس عن 60%، فيما تبلغ المصروفات الدراسية 300 جنيه عن العام الدراسي الواحد.

وأضافت أن ذوي الهمم يُعفون من المصروفات الدراسية، كما يُعفى منها أصحاب الأعذار بعد موافقة الإدارة العامة.

التقديم إلكترونيًا أو ورقيًا واختبارات القبول عقب انتهاء التسجيل

وأعلنت وزارة الأوقاف أن التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم ولمدة 16 يومًا، ويكون إلكترونيًا من خلال الرابط الإلكتروني المعلن من الوزارة، كما يمكن التقديم ورقيًا في المركز الذي يرغب الدارس في الالتحاق به، وفق عناوين المراكز المرفقة ضمن الإعلان الرسمي للوزارة.

المستندات المطلوبة 

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة عند التقديم إلكترونيًا أو ورقيًا تتضمن صورة من المؤهل الدراسي وصورة من بطاقة الرقم القومي، على أن يتم بعد القبول استيفاء باقي البيانات المطلوبة ورقيًا داخل المركز.

وبشأن اختبارات القبول والمقابلات، أكدت الوزارة أنها تتضمن اختبارًا في جزء من القرآن الكريم، وفقه العبادات، إلى جانب تقييم السمات الشخصية للمتقدمين.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات ستعلن موعد ومكان اختبارات القبول من خلال صفحاتها الرسمية، وذلك عقب انتهاء فترة التقديم، ثم تعلن الوزارة أسماء المقبولين عقب انتهاء المقابلات، إلى جانب الإعلان عن مواعيد بدء الدراسة والجداول الدراسية وكل ما يتعلق بالعملية الدراسية.

وأكدت الوزارة أن عدد مراكز الثقافة الإسلامية يبلغ 37 مركزًا، وجميعها تعمل تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف.

مراكز الثقافة الإسلامية الأوقاف فتح باب التقديم شروط التقدم للدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية ذوي الهمم المستندات المطلوبة

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