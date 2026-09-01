استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في دير البلح وسط قطاع غزة.. واقتحامات لبلدة تقوع بالضفة

استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها، صباح اليوم /الثلاثاء/، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد مواطن يبلغ من العمر 73 عاما متأثرا بإصابته بعيار ناري في البطن، في منطقة المشاغلة جنوب دير البلح.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و462 شهيدا، و174 ألفا و509 مصابين منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 شهداء، إضافة إلى 13 مصابا، مضيفة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1326 شهيدا، والمصابين إلى 4398، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.

وفي الضفة العربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع، وتمركزت في عدة احياء، دون أن يبلغ عن أي دهم أو اعتقالات في صفوف المواطنين.