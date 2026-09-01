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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنيا يتفقد محطة مياه سلطانة ويوجه برفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية

محافظ المنيا يشرب كوب مياه من محطة مياه سلطانة
محافظ المنيا يشرب كوب مياه من محطة مياه سلطانة
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز المنيا، محطة مياه سلطانة، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والاطمئنان على جودة مياه الشرب المنتجة، وذلك استجابة لشكاوى أهالي مناطق وقرى شرق النيل بشأن ضعف المياه، وحرصًا على سرعة التعامل مع مطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يحظى باهتمام كبير ضمن خطط الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني والاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال تطوير وإحلال وتجديد محطة مياه سلطانة، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 30 مليون جنيه، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المحطة ومراحل التشغيل والطاقة الإنتاجية ومعدلات ضخ المياه للمناطق والقرى المستفيدة.

وأوضح المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن محطة مياه سلطانة تم إنشاؤها عام 2002، وتخدم منطقة أبو فليو وعددًا من قرى شرق النيل، وتبلغ مساحتها نحو 3.5 فدان، فيما تصل طاقتها الإنتاجية الحالية إلى نحو 90 لترًا في الثانية.

وأضاف أن أعمال التطوير والإحلال والتجديد بالمحطة تضمنت تحديث منظومة الترشيح وتحويلها من نظام المرشح البطيء إلى 6 مرشحات مباشرة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بالمناطق الواقعة بنطاقها.

كما تابع المحافظ منظومة مراقبة جودة المياه داخل المحطة، واستمع إلى شرح تفصيلي من دينا محمد حسان، مدير معمل محطة مياه سلطانة، حول الإجراءات المتبعة لضمان جودة المياه المنتجة، والتي تشمل سحب عينات بصورة دورية كل ساعتين وإجراء التحاليل الكيميائية اللازمة، إلى جانب قياس نسبة الكلور بانتظام، للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات والمعايير الصحية والقانونية المقررة.

وحرص المحافظ، خلال جولته، على الاطمئنان بنفسه على جودة المياه المنتجة، حيث تناول كوبًا من مياه المحطة، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات التأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على أي ملاحظات أو معوقات والعمل على تلافيها بصورة فورية.

وشدد اللواء عماد كدواني على أن توفير مياه شرب آمنة ونقية للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات الدولة، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل إنتاج وضخ المياه، مع استمرار أعمال المتابعة والصيانة الدورية والتعامل الفوري مع أي أعطال أو ملاحظات، بما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، مع سرعة الاستجابة للشكاوى المتعلقة بمياه الشرب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الضغوط وكفاءة الشبكات بما يلبي احتياجات الأهالي.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من مهندسي ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.
 

المنيا محافظ المنيا محطة مياة الشرب

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