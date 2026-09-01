موقع إيباي يحظر بيع الإيرباجز بعد مقتل سائقين

كشفت منصة التجارة الإلكترونية العالمية (eBay) عن قرارها بمنع بيع الوسائد الهوائية ومكوناتها عبر موقعها بدءًا من 24 سبتمبر 2026، وذلك عقب ثبوت تسبب أجزاء مقلدة وغير مطابقة للمواصفات في مقتل عدد من السائقين في حوادث سير مختلفة.

حظر كامل لمبيعات الوسائد الهوائية وأغطية المقود

يشمل القرار الجديد حظرًا شاملًا لإدراج أو بيع الوسائد الهوائية المستقلة، وأجهزة نفخ الوسائد الهوائية (مولدات الغاز)، وأغطية الوسائد الهوائية في عجلة القيادة.

وأوضحت الشركة أن اتخاذ هذه الخطوة جاء بعد مراجعة شاملة للمخاطر التي قد تشكلها هذه المنتجات على سلامة مستخدمي المنصة، ليُنهي بذلك نشاطًا كان يقتصر سابقًا على مجموعة محدودة من مكرري قطع السيارات المعتمدين.

تحقيقات السلامة ووفاة 8 سائقين بقطع مقلدة

وجاء تحرك المنصة بعد كشف الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) عن وفاة 8 سائقين في حوادث كان يمكن النجاة منها، نتيجة استبدال وسائد هوائية بمكونات مقلدة صنعتها شركة (Jilin Province Detiannuo) الصينية.

وأشارت التحقيقات إلى أن هذه القطع تم استيرادها بطريقة غير قانونية واستخدامها في إصلاح سيارات تعرضت لحوادث سابقة، حيث تطايرت منها شظايا معدنية خطيرة أثناء الاصطدام بدلاً من حماية الركاب.

قيود إضافية على قطع الغيار في السوق الأمريكي

إلى جانب الحظر الشامل للوسائد ومولدات الغاز، فرضت المنصة قيودًا جديدة تقصر بيع الأجزاء الأخرى المرتبطة بنظام الوسائد الهوائية — مثل وحدات التحكم، وأجهزة استشعار الاصطدام، ووحدات التشخيص — على البائعين المعتمدين مسبقًا داخل الولايات المتحدة فقط.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من انتشار قطع الغيار المقلدة التي أظهرت التقارير الرسمية أن أكثر من 80% منها يفشل في العمل بشكل صحيح عند وقوع الحوادث.