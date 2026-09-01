جيب شيروكي تريل هوك تتحدى أصعب الطرق الوعرة في أول فيديو تشويقي

أطلقت شركة "جيب" مقطعًا تشويقيًا جديدًا لطراز "شيروكي ترايل هوك" موديل 2027 القادم، مستعرضةً قدرة المركبة على خوض التضاريس الصخرية والكثبان الرملية الصعبة.

ويأتي هذا العرض لتأكيد استمرار الطراز في تقديم الأداء الميداني القوي المخصص للطرق الوعرة، مع المحافظة على الاستخدامات اليومية للعائلات.

اختبارات الطرق الوعرة وشعار Trail Rated

أكد المقطع التشويقي حصول الفئة على تقييم "Trail Rated" المعتمد لدى الشركة بعد اجتياز سلسلة اختبارات قاسية في صحراء ولاية يوتا.

وحصلت السيارة على تعديلات هيكلية شملت إعادة تصميم الصدامات الأمامية والخلفية لتحسين زوايا الاقتراب والمغادرة، إلى جانب إضافة لوحات حماية معدنية أسفل كبينة المحرك وإطارات مخصصة لجميع التضاريس قياس 17 بوصة.

المنظومة الهجينة ونظام الدفع المتقدم

تعتمد شيروكي ترايل هوك على منظومة دفع هجينة تتألف من محرك بنزين 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر تيربو، متصل بمحركين كهربائيين وبطارية سعة 1.08 كيلوواط/ساعة.

تنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 210 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 312 نيوتن متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT ونظام دفع رباعي ذكي (Active Drive 4x4) مجهز بقفل تفاضلي خلفي.

وتتيح وحدة "Selec-Terrain" نمط قيادة الصخور (Rock Mode) إلى جانب أنماط الثلج والرمال والرياضة.

موعد الطرح والقدرات التشغيلية

من المتوقع الكشف الرسمي الكامل عن شيروكي ترايل هوك خلال الأسابيع القادمة، على أن تبدأ المبيعات في الأسواق العالمية خلال بداية عام 2027 بسعر تقديري يناهز 50000 دولار أمريكي.

وتوفر المركبة قدرة سحب تصل إلى 1587 كجم مع معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 6.4 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها خيارًا متوازنًا بين الكفاءة والقدرة التشغيلية الميدانية.