وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وبوركينا فاسو شهدت زخما متزايدا خلال الفترة الأخيرة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن العلاقات بين مصر وبوركينا فاسو شهدت زخما متزايدا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس ما يربط بين البلدين من روابط أخوية، والإرادة السياسية لتعزيز العلاقات، فضلا عن تشجيع رجال الأعمال على إقامة استثمارات مشتركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم، الثلاثاء، مع كاراموكو جان ماري تراوري، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو، في ختام مباحثاتهما التى جرت بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.

ورحب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - في مستهل المؤتمر الصحفي - بنظيره البوركيني والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية إلى القاهرة بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأشاد وزير الخارجية بالعلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين مصر وبوركينا فاسو في العديد من المجالات.

وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس بوركينا فاسو الكابتن تراوري.

وأضاف أنه أكد خلال المباحثات على دعم مصر لدول الساحل، بوركينا فاسو ومالى والنيجر فى جهود مواجهة الإرهاب، كما تمت إدانة محاولة الانقلاب الفاشلة التى وقعت فى النيجر.



