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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: جهود الوساطة من باكستان ودول أخرى مستمرة

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
محمد على

أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ​إسماعيل بقائي​، في تصريح، أنّ "جهود الوساطة من باكستان ودول أخرى مستمرة".

وأوضح أنّ "العقوبات الاقتصادية تؤثر على جوانب مختلفة في البلاد، وليس أمامنا إلا مقاومة العقوبات واستخدام أساليب بديلة لتجاوزها".

وسبق وحذّر مصدر إيراني رفيع، الاثنين، من أن طهران سترد على كل هجوم أمريكي عليها برد «أكبر عشرات المرات»، معتبرا أن الأعمال القتالية الأخيرة لا تزال «مواجهة محدودة ومحصورة»، فيما نددت الخارجية الإيرانية بالضربة الأمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز.

وقال المصدر لـ«رويترز»، وهو مطلع مباشرة على عملية صنع القرار الإيراني، وطلب عدم الكشف عن اسمه، إن رد طهران على ضربة لارك أظهر أنه «لا يوجد هدف في المنطقة يعد بعيداً عن متناول طهران».

ونبه بأن الأوضاع في مضيق هرمز «ستزداد سوءاً بالنسبة للسفن التي تنتهك» القواعد التي وضعتها إيران لعبور الممر المائي.

وقال المصدر إن الأعمال القتالية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال تمثل «مواجهة محدودة ومحصورة»، لكنه حذر من أن طهران ستقابل كل هجوم أمريكي عليها برد «أكبر عشرات المرات».

وكانت القوات الأمريكية قصفت، مساء الأحد، منصتي إطلاق في جزيرة لارك، في أول ضربة أميركية معروفة داخل إيران منذ أواخر يوليو .

 وقالت «سنتكوم» إنها استهدفت قوات من «الحرس الثوري» كانت تستعد لإطلاق صواريخ تحمل ألغاماً بحرية إلى مضيق هرمز.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين، مقتل شخصين وإصابة آخرين في الضربة، من دون أن تحدد ما إذا كانوا عسكريين أم مدنيين.

وردت إيران لاحقاً بإطلاق صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في الأردن، فيما أعلن الجيش الأردني اعتراض ثمانية صواريخ دخلت مجاله الجوي. 

عاجل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الوساطة باكستان إيران

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