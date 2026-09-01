بعد هجومه على نتنياهو.. نائب ترامب يستجدي مؤيدي إسرائيل لدعمه بالانتخابات

بعد الانتقادات التي وجهها إلى بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين انتقدوا قبل أشهر رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية واحتمال وقف الحرب، بات موقف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس محط شكوك من قبل بعض الجمهوريين المؤيدين لإسرائيل في واشنطن.

وحرص فانس على مواجهة مخاوف الجمهوريين مباشرة خلال مشاركته في قمة القيادة التي نظمها الائتلاف اليهودي الجمهوري (RJC)، حيث قوبل حديثه بتصفيق حار.

طمأنة مؤيدي إسرائيل

وخلال جلسة مغلقة، حاول فانس استرضاء مؤيدي إسرائيل، وتناول ما وصفه ب"الفيل الموجود في الغرفة"، في إشارة إلى التراجع الحاد في شعبية إسرائيل بين الأمريكيين الشباب، وفقاً لأحد الحاضرين في الجلسة وتسجيل صوتي حصلت عليه مجلة بوليتيكو الأمريكية.

كما تطرق إلى تصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة. وقال فانس خلال حوار مع السيناتور الجمهوري السابق نورم كولمان، رئيس مجلس إدارة الائتلاف اليهودي الجمهوري: "هناك تزايد في الشكوك تجاه العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بين من هم دون سن الأربعين".

وأشار إلى أن الجمهوريين بحاجة إلى «الحديث عن التقاطع الملموس للمصالح»، وربط العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بهذا الأساس، بدلاً من الاعتماد على مبررات وخطابات ربما كانت مقنعة قبل 30 أو 40 عاماً، لكنها لم تعد تتمتع بالتأثير نفسه في ظل تغير المجتمع الأمريكي ونظرة الأجيال الشابة إلى هذه القضية.

جاء ظهور فانس في المؤتمر السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري، الذي عُقد في منتجع فينيشيان بلاس في لاس فيجاس، مفاجئاً للكثيرين داخل الأوساط المؤيدة لإسرائيل، خاصة أن علاقته بهذه الأوساط اتسمت أحياناً بالتوتر.

كما أتى بينما يُنظر إلى فانس على نطاق واسع باعتباره الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وهو ما يجعله بحاجة إلى تعزيز دعمه داخل المجتمع اليهودي المؤيد لإسرائيل إذا أراد بناء تحالف سياسي مشابه لذلك الذي حظي به الرئيس دونالد ترامب، وفق "بوليتيكو".

وقد حظي خطاب فانس باستقبال إيجابي داخل القاعة، حيث تلقى عدة مرات تصفيقاً وقوفاً من الحضور. وقال السيناتور الجمهوري جيم بانكس" لقد حقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور".

فيما قال مات بروكس، الرئيس التنفيذي للائتلاف اليهودي الجمهوري إن "المجتمع اليهودي يمتلك قدرة كبيرة على اكتشاف المجاملات السياسية الفارغة"، مضيفاً أنه "لا يعتقد أن أحداً غادر الاجتماع وهو يشعر بأنه تعرض للاسترضاء السياسي، بل بانطباع أن نائب الرئيس يفهم قضايانا".