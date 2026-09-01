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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الغابات الإندونيسي: ذروة «إل نينيو» ترفع مخاطر الحرائق.. واليابان تدعمنا بـ3 مروحيات

حرائق الغابات
حرائق الغابات
أ ش أ

أعلن وزير الغابات الإندونيسي، راجا جولي أنطوني اليوم الثلاثاء أن بلاده قررت رفع مستوى التأهب تحسبًا لاندلاع حرائق الغابات والأراضي، بالتزامن مع توقع بلوغ ظاهرة "إل نينيو " ذروتها خلال سبتمبر الجاري.

وقال وزير الغابات، خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا، إن عدد بؤر الحرائق في مقاطعات رياو، وسومطرة الجنوبية، وجامبي، وكاليمانتان الغربية، وكاليمانتان الوسطى، وكاليمانتان الجنوبية، تراجع مع نهاية أغسطس.

وشدد الوزير، رغم ذلك، على استمرار حالة التأهب لمواجهة خطر حرائق الغابات والأراضي، قائلا :" من الناحية الطبيعية، لم نتجاوز بعد تهديد ظاهرة إل نينيو. لسنا بمنأى عن حرائق الغابات والأراضي خلال هذه الفترة، وكما قلت سابقًا، فإن سبتمبر هو شهر معركتنا، وساحة معركتنا".

وأشار أنطوني إلى استمرار عمليات تعديل الطقس، بهدف ترطيب الأراضي والحفاظ على مستويات المياه الجوفية، ضمن الإجراءات الرامية إلى الحد من مخاطر اندلاع الحرائق.

وأضاف: "إذا كانت هناك مناطق متضررة من حرائق الغابات والأراضي، وكان بإمكان عمليات تعديل الطقس أن تتيح فرصة لهطول الأمطار، فسنجري هذه العمليات".

وأوضح أنه نسق أيضًا مع السلطات في رياو وسومطرة الجنوبية وكاليمانتان الغربية، بما في ذلك قادة قواعد القوات الجوية ومسؤولي المطارات، للسماح لطائرات تعديل الطقس بالعمل حتى منتصف الليل كلما تشكلت سحب ممطرة.

وتواصل الحكومة كذلك جهود ترطيب الأراضي ومكافحة الحرائق جوًا، أو ما يعرف بعمليات القصف بالمياه، بدعم من عدد من الشركاء الدوليين.

وأضاف الوزير أن اليابان قدمت ثلاث مروحيات لدعم جهود إندونيسيا في الحد من الحرائق كما تستمر عمليات الوقاية ومكافحة الحرائق على الأرض، إذ تعمل فرق تابعة لوزارة الغابات على إخماد النيران في عدة مواقع.

وزير الغابات الإندونيسي إل نينيو الحرائق

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