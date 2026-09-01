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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: أدعو رجال الأعمال من بوركينا فاسو للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا أكتوبر القادم

وزير الخارجية
وزير الخارجية
البهى عمرو

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن العلاقات بين مصر وبوركينا فاسو شهدت زخما كبيرا على المستويات كافة، وأن المحادثات مع نظيري من بوركينا فاسو تناولت علاقات التعاون الثنائي.


وأضاف وزير الخارجية: أكدنا تضامنا مع شعب النيجر الشقيق وإدانة محاولة الانقلاب الفاشلة، ومصر تبدي استعدادها الكامل لدعم ومساندة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب.


ولفت وزير الخارجية، إلى أن مصر تعمل على مد جسور التعاون مع دول الساحل الأفريقي، وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين لتحويل الفرص إلى مشروعات ملموسة.


وفي نفس السياق أكد كاراموكو جان ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو، أنهم منذ عام 2024 يعملون على تعزيز دورهم في التعاون مع دول القارة الأفريقية، موضحًا أن بلاده حاولت من قبل عقد اتفاقيات مع دول أخرى لحل المشكلات الأمنية، لكن لم يتم حلها.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن بلاده خسرت العديد من الأراضي، لكن لديها قدرات هائلة.

لسنا منغلقين

 

ولفت إلى أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الدول من أجل التنمية والأمن، وأنها تحاول إعادة الأمور الاقتصادية إلى ما كانت عليه من قبل، مؤكدًا أن دول الساحل الأفريقي ليست مغلقة على نفسها.

وتابع أن دول الساحل الأفريقي تعمل من أجل أن يكون لديها أمن، وأن يتم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وكشف أن بلاده منفتحة على إقامة شراكات مع الدول، وأن تكون لديها علاقات جيدة مع مختلف الدول.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الخارجية

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