وزير الصحة يبحث مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية موقف المشروعات الإنشائية المتعاقد عليها

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع اللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات المتعاقد عليها لصالح الوزارة، وبحث سبل تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها خاصة المستشفيات، بما يسهم في دعم البنية التحتية للمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة العربية العالمية للبصريات، إلى جانب استعراض الموقف المالي وتحديد أبرز المعوقات والتحديات والعمل على تذليلها ووضع آليات لتسريع وتيرة العمل تمهيدًا لتسليم المشروعات في أقرب وقت ممكن.

الإسراع في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها

وأضاف أن الوزير شدد على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من التجارب الناجحة التي تم إنجازها في مستشفيي رأس الحكمة والعلمين الجديدة، والتي تعكس المستوى المتميز المستهدف في تطوير المنشآت الصحية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتناول الاجتماع سبل تسريع معدلات تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمنشآت والمستشفيات، بما يضمن الانتهاء منها وتسليمها وفق الجداول الزمنية المستهدفة، ودعم خطط الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة المهندس شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والأستاذ محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والمهندس أحمد صبحي رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الصحة والسكان، والمهندس علي عبد الستار رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، والدكتورة نهلة تعيلب مدير عام الإدارة العامة للتقييم والمتابعة، والدكتورة شيماء مصطفى مدير المكتب الفني لمساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد محمود عبد الخالق المستشار الهندسي لمساعد الوزير.

ومن جانب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حضر اللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، واللواء أركان حرب رمزي رجائي ممثل الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء طارق الحجار مدير الإدارة الهندسية بالجهاز، والعميد أحمد يحيى ممثل الشركة الوطنية للمقاولات، والعميد محمد أسامة ممثل الشركة العربية العالمية للبصريات.