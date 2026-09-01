دون تطبيقات.. أسهل طريقة لتحميل أي فيديو من إنستجرام

على الرغم من الشهرة الواسعة لمنصة إنستجرام في مشاركة العديد من الفيديوهات، والريلز، والقصص، والصور، إلا أن تحميل المحتوى من الحسابات الأخرى لا يزال يشكل تحدياً؛ فلا توفر المنصة زراً موحداً ومباشراً لتحميل المنشورات العامة، بل في المقابل تكتفي بإتاحة خيارات تحميل رسمية محدودة للمحتوى الخاص بك فقط.

فإذا كنت ترغب في تحميل المحتوى العام وذلك دون تثبيت تطبيقات إضافية قد تستهلك مساحة هاتفك، فإن مواقع التحميل عبر المتصفح تعد هي البديل الأفضل والأسرع.

وتعمل هذه المواقع ببساطة عن طريق معالجة رابط المنشور العام وتحويله إلى ملف قابل للتحميل.

تطبيق إنستجرام

خطوات تحميل محتوى إنستجرام لكل من أجهزة أندرويد وآيفون فيعد كل ما تحتاجه هو رابط المنشور، متصفح ويب، وموقع تحميل موثوق إليك الخطوات

.1. فتح تطبيق إنستجرام: وتصفح التطبيق وتحديد الفيديو، الريلز، أو الصورة التي ترغب في حفظها.

2. نسخ رابط المنشور: والضغط على أيقونة النقاط الثلاث أو زر المشاركة واختيار "نسخ الرابط" (Copy Link).

3. فتح المتصفح: واستخدام متصفحك المفضل (Google Chrome لنظام أندرويد، أو Safari لنظام آيفون).

4. التوجه لموقع التحميل: فتح أحد المواقع المتخصصة في تحميل محتوى إنستجرام (مثل SaveFrom أو أدوات مشابهة).

5. لصق الرابط: ضع الرابط المنسوخ في حقل الإدخال المخصص داخل الموقع.

6. الضغط على تحميل: النقر على زر "تحميل" (Download) والانتظار ثوانٍ حتى تتم معالجة الرابط.

7. اختيار حفظ الملف: تحديد دقة الفيديو المطلوبة، مع العلم أن الجودة الأعلى تستهلك مساحة تخزين أكبر على هاتفك.