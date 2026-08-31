خصومات كبرى على هواتف Galaxy S26 وNothing Phone 3 قبل وصول S26 FE

شهدت المتاجر الإلكترونية العالمية موجة تخفيضات سعرية واسعة على سلسلة هواتف "Samsung Galaxy S26" الرائدة وهاتف "Nothing Phone 3"، قبيل انطلاق المبيعات الرسمية لهاتف "Galaxy S26 FE" الجديد والمقررة يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، مما وفر خيارات شراء تنافسية تتفوق في سعات الذاكرة والعتاد بأسعار مقاربة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع GSMArena التقني المتخصص.

أسعار ومواصفات هاتف Galaxy S26 FE المنتظر

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب بيتر، أن شركة سامسونج كشفت عن هاتف Galaxy S26 FE بأسعار تبدأ من 700 دولار لنسخة (8/128 جيجابايت) و800 دولار لنسخة (8/256 جيجابايت) على متجرها الرسمي.

ويعتمد الهاتف على معالج "Exynos 2500" مع واجهة "One UI 9" المعتمدة على أندرويد 17، ويحمل شاشة مقاس 6.7 بوصة بدقة "+1080p" بتردد 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية (50+8+12 ميجابكسل)، وبطارية بسعة 4900 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط واللاسلكي بقدرة 15 واط، مع اقتصاره على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت فقط.

تخفيضات سلسلة هواتف Galaxy S26 الرائدة

أشار المصدر إلى أن التخفيضات الحالية جعلت طرازات الفئة الرائدة خياراً جذاباً؛ حيث هبط سعر هاتف "Galaxy S26" الأساسي بمقدار 125 دولاراً ليباع بسعر 775 دولاراً لنسخة (12/256 جيجابايت) و1000 دولار لنسخة 512 جيجابايت بمعالج "Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy" وشاشة 6.3 بوصة.

كما انخفض سعر هاتف "Galaxy S26+" بمقدار 200 دولار ليصل إلى 900 دولار لنسخة (12/256 جيجابايت) بشاشة "+1440p LTPO"، ليكون الفارق بينه وبين طراز FE نحو 100 دولار فقط مقابل معالج أقوى وذاكرة 12 جيجابايت وشاشة أكثر دقة. وتراجع سعر هاتف "Galaxy S26 Ultra" بمقدار 200 دولار ليباع بسعر 1100 دولار لنسخة 256 جيجابايت بكاميرته الفائقة بدقة 200 ميجابكسل وقلم S Pen.

هبوط سعر Nothing Phone 3 وخيارات الفئة المتوسطة

بين تقرير موقع GSMArena أن هاتف "Nothing Phone 3" يمثل المنافس الأبرز؛ حيث حصل على خصم قدره 185 دولاراً ليباع بسعر 705 دولارات لنسخة عملاقة بسعة (16/512 جيجابايت)، وهو سعر يماثل تكلفة نسخة 128 جيجابايت لهاتف S26 FE، على الرغم من تميز هاتف Nothing بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، وشاشة "+1260p" ومعالج "Snapdragon 8s Gen 4" وبطارية 5150 مللي أمبير مع شحن 65 واط.

كما توفر طراز "Nothing Phone 4a Pro" بسعر 545 دولاراً، وهبط هاتف سامسونج الاقتصادي "Galaxy A57" بمقدار 100 دولار ليباع بسعر 450 دولاراً لنسخة 128 جيجابايت.

عروض الهواتف القابلة للطي وبطاقات الهدايا

ذكر التقرير استمرار العروض الترويجية لهواتف سامسونج القابلة للطي؛ حيث يتوفر هاتف "Galaxy Z Fold8" بسعر 1900 دولار مع بطاقة هدايا بقيمة 350 دولاراً من أمازون ومكافأة استبدال قدرها 200 دولار، وهاتف "Galaxy Z Fold8 Ultra" بسعر 2100 دولار مع بطاقة هدايا بقيمة 350 دولاراً ومكافأة استبدال 300 دولار، بينما يباع هاتف "Galaxy Z Flip8" بسعر 1200 دولار مع بطاقة هدايا بقيمة 200 دولار ومكافأة استبدال 100 دولار.