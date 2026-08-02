قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشييع جثمان والدة محمد شبانة إلى مثواها الأخير من الشيخ زايد | شاهد
الدول السبع في أوبك بلس تعدل مستويات إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق
شوقى غريب لـ صدى البلد: متابعين مزدوجي الجنسية ومفيش تأجيل بالدوري وطلبات العميد أوامر
الرئيس السيسي يتابع تطوير 4 موانئ استراتيجية ويوجه بسرعة التنفيذ
5 مرشحين وملفات تنتظر الحسم.. من يفوز برئاسة اتحاد الكرة السعودي؟
إنجاز جديد لفريق إيناكتس الإسماعيلية بجامعة قناة السويس في المسابقة الوطنية Enactus National Competition
بحفل كبير.. وائل كفوري يُحيّي الجيش اللبناني ببدلته العسكريّة
مصرع 5 أشخاص وفقدان 41 إثر اندلاع حريق في عبّارة بإندونيسيا
رئيس هيئة الاستثمار يشهد توقيع بروتوكول تعاون للترويج لوثيقة “معاشك بكرة بالدولار”
خبير في شؤون الطاقة: حرب إيران منحت شركات النفط الأمريكية مكاسب تاريخية
سفير مصر بالعراق: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ويسير
شائعة على مواقع التواصل تشعل أزمة سبتة.. كيف تحولت رسالة متداولة إلى موجة هجرة غير مسبوقة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكرر نفسها.. تسريب مواصفات كاميرا Galaxy S26 FE المنتظر

هاتف Galaxy S26 FE
هاتف Galaxy S26 FE
لمياء الياسين

بدأت تسريبات جديدة حول نظام كاميرا هاتف Galaxy S26 FE بالانتشار، مما يمنحنا نظرة مبكرة على ما قد يقدمه طراز FE التالي.
أفاد موقع Android Authority أن هاتف Galaxy S26 FE (الاسم الرمزي الداخلي "r14") يتبع نفس نمط التسمية لهاتفي S24 FE (r12) و S25 FE (r13).

ومن المتوقع أن تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر Samsung ISOCELL S5KGN3 بدقة 50 ميجابكسل، وهو نفس المستشعر الموجود في هاتفي S25 FE وS24 FE.


على الجانب الآخر من المتوقع إن يأتي  الهاتف كاميرا مزودة بمستشعر بحجم 1/1.57 بوصة وبكسلات بحجم 1 ميكرومتر. تتميز بفتحة عدسة f/1.8، وبُعد بؤري مكافئ لـ 24 مم، ونظام ضبط تلقائي للصورة ثنائي البكسل بتقنية الكشف الطوري، ونظام تثبيت بصري للصورة.

يعتمد جانب التقريب على مستشعر OmniVision OV08A1 بدقة 8 ميجابكسل والذي يوفر تكبيرًا بصريًا بمقدار 3x وفتحة عدسة f/2.4 و PDAF و OIS.
يضم الهاتف مستشعرين إضافيين بدقة 12 ميجابكسل: مستشعر Galaxy Core GC12A2 ومستشعر Sony IMX825.

لم يُؤكد بعد أيهما الكاميرا فائقة الاتساع وأيهما الكاميرا الأمامية، ولكن بالنظر إلى هواتف سامسونج الحديثة، يُرجح أن يكون مستشعر IMX825 (المستخدم ككاميرا سيلفي في هاتف S25 FE) هو المستشعر الأمامي، بينما يُرجح أن يكون مستشعر GC12A2 (الذي ظهر سابقًا في هاتف Galaxy A37) هو المستشعر فائق الاتساع. تدعم جميع الكاميرات تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، كما يدعم المستشعر الرئيسي تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

إلى جانب الكاميرات، تشير التوقعات إلى أن هاتف سامسونج S26 FE يُعد خيارًا ممتازًا ضمن الفئة المتوسطة إلى العليا لمحبي سلسلة سامسونج جالاكسي. 

يعد من المتوقع أن يعمل بمعالج Exynos 2500 من سامسونج بتقنية 3 نانومتر، وأن يحتوي على بطارية بسعة 4900 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 45 واط، وأن يتميز بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز.

ميزات هاتف Galaxy S26 FE

فيما يتعلق بالسعر والتوقيت، تشير شركة Dealabs إلى احتمال الكشف الرسمي عن الجهاز في الأول من سبتمبر تقريبًا. في أوروبا، من المتوقع أن يبدأ سعر طراز 128 جيجابايت من 799 يورو، أي بزيادة قدرها 50 يورو تقريبًا عن الإصدار السابق. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد خيارات التخزين الأعلى زيادة طفيفة في السعر.

بشكل عام، تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستعتمد على مكونات مجربة ومُحسّنة للأداء بدلاً من إجراء تغييرات جذرية على نظام الكاميرا في هاتف S26 FE.

ومن المتوقع أن تجذب الكاميرا الرئيسية المزدوجة مع خاصية تثبيت الصورة والكاميرا المقربة، بالإضافة إلى خيارات الفيديو المميزة، والتحديثات الداخلية، عشاق الهواتف الذين يرغبون في الحصول على ميزات قريبة من مواصفات الهواتف الرائدة دون دفع سعرها الكامل.

هاتف Galaxy S26 FE تسجيل فيديو هاتف سامسونج هاتف S26 FE الهواتف الرائدة سلسلة سامسونج جالاكسي شحن سلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

اكاديمية الشرطة

شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026.. تعرّف عليها

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

زفاف سارة أبو الوفا

شبكة بـ 10 ملايين جنيه.. تفاصيل مثيرة للجدل بزفاف سارة أبو الوفا

المعدة

طرق طبيعية فعالة لعلاج عسر الهضم ومشاكل المعدة

السرطان

تحذير.. مادة نستخدمها يوميا تسبب السرطان وتعيده للمتعافين

بالصور

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد