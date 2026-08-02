سامسونج تكرر نفسها.. تسريب مواصفات كاميرا Galaxy S26 FE المنتظر

بدأت تسريبات جديدة حول نظام كاميرا هاتف Galaxy S26 FE بالانتشار، مما يمنحنا نظرة مبكرة على ما قد يقدمه طراز FE التالي.

أفاد موقع Android Authority أن هاتف Galaxy S26 FE (الاسم الرمزي الداخلي "r14") يتبع نفس نمط التسمية لهاتفي S24 FE (r12) و S25 FE (r13).

ومن المتوقع أن تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر Samsung ISOCELL S5KGN3 بدقة 50 ميجابكسل، وهو نفس المستشعر الموجود في هاتفي S25 FE وS24 FE.



على الجانب الآخر من المتوقع إن يأتي الهاتف كاميرا مزودة بمستشعر بحجم 1/1.57 بوصة وبكسلات بحجم 1 ميكرومتر. تتميز بفتحة عدسة f/1.8، وبُعد بؤري مكافئ لـ 24 مم، ونظام ضبط تلقائي للصورة ثنائي البكسل بتقنية الكشف الطوري، ونظام تثبيت بصري للصورة.

يعتمد جانب التقريب على مستشعر OmniVision OV08A1 بدقة 8 ميجابكسل والذي يوفر تكبيرًا بصريًا بمقدار 3x وفتحة عدسة f/2.4 و PDAF و OIS.

يضم الهاتف مستشعرين إضافيين بدقة 12 ميجابكسل: مستشعر Galaxy Core GC12A2 ومستشعر Sony IMX825.

لم يُؤكد بعد أيهما الكاميرا فائقة الاتساع وأيهما الكاميرا الأمامية، ولكن بالنظر إلى هواتف سامسونج الحديثة، يُرجح أن يكون مستشعر IMX825 (المستخدم ككاميرا سيلفي في هاتف S25 FE) هو المستشعر الأمامي، بينما يُرجح أن يكون مستشعر GC12A2 (الذي ظهر سابقًا في هاتف Galaxy A37) هو المستشعر فائق الاتساع. تدعم جميع الكاميرات تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، كما يدعم المستشعر الرئيسي تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

إلى جانب الكاميرات، تشير التوقعات إلى أن هاتف سامسونج S26 FE يُعد خيارًا ممتازًا ضمن الفئة المتوسطة إلى العليا لمحبي سلسلة سامسونج جالاكسي.

يعد من المتوقع أن يعمل بمعالج Exynos 2500 من سامسونج بتقنية 3 نانومتر، وأن يحتوي على بطارية بسعة 4900 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 45 واط، وأن يتميز بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز.

ميزات هاتف Galaxy S26 FE

فيما يتعلق بالسعر والتوقيت، تشير شركة Dealabs إلى احتمال الكشف الرسمي عن الجهاز في الأول من سبتمبر تقريبًا. في أوروبا، من المتوقع أن يبدأ سعر طراز 128 جيجابايت من 799 يورو، أي بزيادة قدرها 50 يورو تقريبًا عن الإصدار السابق. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد خيارات التخزين الأعلى زيادة طفيفة في السعر.

بشكل عام، تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستعتمد على مكونات مجربة ومُحسّنة للأداء بدلاً من إجراء تغييرات جذرية على نظام الكاميرا في هاتف S26 FE.

ومن المتوقع أن تجذب الكاميرا الرئيسية المزدوجة مع خاصية تثبيت الصورة والكاميرا المقربة، بالإضافة إلى خيارات الفيديو المميزة، والتحديثات الداخلية، عشاق الهواتف الذين يرغبون في الحصول على ميزات قريبة من مواصفات الهواتف الرائدة دون دفع سعرها الكامل.