هواتف أغلى في الطريق.. كوالكوم تعلن زيادة أسعار معالجاتها عالميا

تستعد شركة كوالكوم Qualcomm، لرفع أسعار جميع معالجاتها اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، في خطوة من المتوقع أن تنعكس على أسعار الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية خلال الفترة القادمة، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار شرائح الذاكرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيانو آمون، إن أسعار منتجات كوالكوم "سترتفع" بدءا من سبتمبر، فيما أشارت تقارير سابقة إلى أن الزيادات المرتقبة قد تصل إلى نسب من خانتين.

كوالكوم تعلن رفع أسعار معالجاتها

وجاء الإعلان بالتزامن مع كشف كوالكوم عن نتائجها المالية الفصلية، التي أظهرت انخفاض إيرادات قطاع الهواتف الذكية بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى تسجله الشركة في هذا القطاع منذ عام 2021.

وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار شرائح الذاكرة واستمرار القيود على سلاسل الإمداد، وهي عوامل أدت إلى زيادة تكاليف إنتاج العديد من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الحواسيب المحمولة وأجهزة الألعاب ولوحات Raspberry Pi.

نتائج كوالكوم المالية

ورغم تراجع الإيرادات، اختارت كوالكوم تمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى عملائها عبر زيادة أسعار معالجاتها، بدلا من تحمل انخفاض هوامش الربح.

وفي الوقت نفسه، توقعت الشركة تراجعا أكبر في إيراداتها المرتبطة بشركة آبل، مشيرة إلى انخفاض حصتها من توريد مودمات الاتصال لهواتف آيفون المقبلة، لكنها أكدت أن نمو أعمالها في قطاعات أخرى سيعوض هذا التراجع.

وتواصل كوالكوم تنفيذ استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الهواتف الذكية، مع التركيز على مراكز البيانات وقطاع السيارات.

وتتوقع الشركة أن تمثل الهواتف نحو نصف إيراداتها في المستقبل القريب، قبل أن تنخفض مساهمتها إلى نحو الثلث بحلول عام 2029، بالتزامن مع توسع أعمالها في القطاعات الجديدة.

وفي إطار هذا التوجه، أعلنت كوالكوم توقيع اتفاقية تمتد لعشر سنوات لتوريد الرقائق الإلكترونية إلى شركة BMW، فيما أشار المدير المالي ومدير العمليات “أكاش بالخي” والا إلى أن بعض الشركات المصنعة للهواتف بدأت بالاعتماد على أجيال أقدم من معالجات كوالكوم لتقليل أثر ارتفاع تكاليف المكونات.