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موعد أذان الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد أذان الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة ومدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.


مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:35 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 1:01 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:38 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 7:49 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 9:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:36 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 1:07 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:46 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 7:57 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 9:25 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

صلاة الفجر اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 4:32 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 1:02 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 4:41 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 7:52 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 9:21 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

صلاة الفجر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:31 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 1:01 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:40 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 7:51 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 9:19 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

صلاة الفجر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:41 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:56 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:25 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 7:37 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 8:59 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:46 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:55 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:19 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:32 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 8:52 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:30 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 12:49 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:22 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 7:33 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 8:58 مساءً.


عظمة الصلاة في وقتها

تُعَد المحافظة على الصلاة في ميقاتها من أسمى القربات وأجلِّ الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه، استرشادًا بهدي النبي محمد ﷺ حين سُئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فأجاب: «الصلاة على وقتها».

وتبرز أهمية تنظيم الجدول اليومي للمسلم ليكون محورُه هذه الشَّعيرة العظيمة، إذ إن الصلاة ليست مجرد عبادة فردية فحسب، بل هي مدرسة إيمانية تربي النفس على قيم الانضباط، وتغرس في المسلم روح الالتزام والمسؤولية تجاه الوقت والحياة.

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