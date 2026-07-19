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حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 يوليو 2026 في القاهرة والمحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 يوليو 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواقيت الصلاة لأداء الفرائض في أوقاتها المحددة، امتثالًا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «الصلاة على وقتها»، لما تمثله الصلاة من مكانة عظيمة باعتبارها من أهم العبادات التي يلتزم بها المسلم.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

- موعد صلاة الفجر: 4:23 ص.

- موعد صلاة الظهر: 1:01م.

- موعد صلاة العصر: 4:38م.

- موعد صلاة المغرب: 7:57م.

- موعد صلاة العشاء: 9:27م.

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

- موعد صلاة الفجر: 4:23 ص.

- موعد صلاة الظهر: 1:03م.

- موعد صلاة العصر: 4:40م.

- موعد صلاة المغرب: 7:59م.

- موعد صلاة العشاء: 9:30م.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 4:24 ص.

- موعد صلاة الظهر: 1:07م.

- موعد صلاة العصر: 4:46م.

- موعد صلاة المغرب: 8:05م.

- موعد صلاة العشاء: 9:37م.

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

- موعد صلاة الفجر: 4:33 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:56م.

- موعد صلاة العصر: 4:22م.

- موعد صلاة المغرب: 7:43م.

- موعد صلاة العشاء: 9:07م.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

- موعد صلاة الفجر: 5:13 ص.

- موعد صلاة الظهر: 1:30م.

- موعد صلاة العصر: 4:47م.

- موعد صلاة المغرب: 8:14م.

- موعد صلاة العشاء: 9:37م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:18 ص

- موعد صلاة الظهر 12:57 م

- موعد  صلاة العصر 4:35 م

- موعد صلاة المغرب 7:53 م

- موعد صلاة العشاء 9:24 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:20 ص

- موعد صلاة الظهر 12:49 م

- موعد صلاة العصر 4:21 م

- موعد صلاة المغرب 7:40 م

- موعد صلاة العشاء 9:06 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

ـ موعد أذان الفجر 4:24 ص

ـ موعد أذان الظهر:12:51 م

ـ موعد أذان العصر: 4:21 م

ـ موعد أذان المغرب: 7:40 م

ـ موعد أذان العشاء: 9:06 م

فضل الصلاة في أوقاتها

أوصى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- معاذ -رضي الله عنه- بتبليغ أهل اليمن بفرضيتها؛ فقال: «فأَعْلِمْهم أن اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسُ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ».

وقال الفقهاء بأنّ من جحد فرضيّة الصّلوات أو واحدة منها وأنكر وجوبها فقد كفر كُفرًا مُخرجًا من الملّة، وتُقام عليه أحكام المرتدّين ما لم يرجع عن جحوده ويعلنُ توبته، إلّا إذا كان قد دخل حديثًا بالإسلام، ولم يطّلع على أركان الإسلام وفرائضه.

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