انطلاق التصفيات الأولية لبرنامج «دولة التلاوة» في موسمه الثاني بالإسكندرية والبحيرة

انطلقت اليوم، الأحد 19 من يوليو 2026م، التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة" بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، حيث شهد مسجد سيدي أبي العباس المرسي انطلاق الفعاليات، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وبحضور فضيلة الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، حيث تضم لجنة الإسكندرية متسابقين من محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح.

ومن رحاب مسجد ناصر بمدينة دمنهور، انطلقت فعاليات التصفيات بحضور الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، نائبًا عن الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور عبد الصبور الأنصاري، مدير مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ علي الدين محمد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف؛ والدكتور سامي عوض العسالة، وكيل مديرية أوقاف البحيرة؛ والدكتور أحمد رجب خليفة، مدير الدعوة بمديرية أوقاف البحيرة، وتضم لجنة البحيرة المتسابقين من محافظة البحيرة.

وتأتي هذه التصفيات ضمن المرحلة الأولى من المسابقة، والتي تستهدف اختيار أفضل المتسابقين من أصحاب الأصوات المتميزة؛ تمهيدًا لتأهيلهم للمراحل التالية، بما يسهم في اكتشاف جيل جديد من القراء الموهوبين، وترسيخ مكانة التلاوة المصرية وريادتها، واستمرار رسالتها في تخريج القراء المتميزين.