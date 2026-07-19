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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبلغ ضخم.. اتحاد جدة يتقدم بعرض للأهلي لضم إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن رفض النادي الأهلي عرضا من اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع لاعبه إمام عاشور.

وفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن نادي الاتحاد قدم عرضًا للنادي الأهلي بقيمة 6 ملايين دولار لضم إمام عاشور، إلا أن الأهلي رفض العرض، مطالبًا بمقابل مادي أكبر، نظرًا إلى أنه أنفق نحو 6 ملايين دولار على اللاعب، سواء قيمة التعاقد معه أو رواتبه خلال 3 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل إمام عاشور هو نفسه وكيل مروان عطية، الذي عرض الأخير أيضًا على نادي الاتحاد، وقدم النادي السعودي عرضًا بقيمة 3.5 مليون دولار للتعاقد معه.

راتب إمام عاشور

واختتمت الصحيفة أن نادي الاتحاد عرض على إمام عاشور راتبًا سنويًا بقيمة 4 ملايين دولار، فيما عرض على مروان عطية راتبًا سنويًا بقيمة 2.5 مليون دولار.

الأهلي اتحاد جدة أمام عاشور

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