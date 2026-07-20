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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحي، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى.

طريقة التحضير لعمل الكبدة الاسكندرانى..

 

المقادير
½ كيلو كبدة بقري مقطعة شرائح متوسطة.
¼ كوب خل.
عصير ليمونة.
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
1 ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة (اختياري).
1 ملعقة كبيرة كمون.
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1 ملعقة كبيرة ملح.
2 قرن فلفل حامي مقطع شرائح.
2 حبة فلفل رومي مقطع شرائح.
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم (تضاف في النهاية).
زيت للطهي.


طريقة التحضير لعمل الكبدة الاسكندرانى..


انقعي الكبدة في الخل وعصير الليمون لمدة 30 دقيقة، ثم صفيها جيدًا واتركيها حتى تتخلص من أي سوائل زائدة.
في وعاء، اخلطي الثوم المفروم مع الكمون والكسبرة الناشفة والفلفل الأسود والملح، ثم أضيفي ملعقة أو اثنتين من الزيت حتى تتجانس التتبيلة.
سخني طاسة واسعة على نار عالية، ثم أضيفي كمية مناسبة من الزيت.
ضعي التتبيلة في الطاسة لبضع ثوانٍ حتى تفوح رائحتها، ثم أضيفي الكبدة وافرديها في الطاسة دون تقليب في البداية.
بعد أن تأخذ لونًا ذهبيًا من الأسفل، قلبيها بسرعة واتركيها تكمل نضجها. احرصي على عدم المبالغة في التسوية حتى تظل طرية.
أضيفي الثوم المفروم المتبقي، وقلبي لمدة دقيقة، ثم اضبطي التوابل حسب الرغبة.
في النهاية، أضيفي شرائح الفلفل الرومي والفلفل الحامي، وقلبيها لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط حتى تحتفظ بقرمشتها.
قدمي الكبدة ساخنة داخل عيش بلدي مع سلطة الطحينة، أو بجانب البطاطس المقلية والمخلل للحصول على وجبة بطعم المحلات.
 

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