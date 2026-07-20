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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحي، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..


فيديو: كبدة الدجاج بدبس الرمان على الطريقة اللبنانية
 

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..


المقادير

250 جم كبد دجاج مغسول ومنظف جيداً.
2 م زيت زيتون.
3 فصوص ثوم مهروس.
بصلة صغيرة مقطعة شرائح.
حبة فلفل رومي مقطع شرائح.
1/2 كوب دبس رمان وإختاري نوعية جيدة.
م ص سماق.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
عصير ليمونة.
رشة بقدونس أخضر مفروم ناعم.
لسلق الكبدة تحتاجي
ليتر ماء.
م ك كمون.
عود قرفة.
م ص بهار دجاج.


طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..


طريقة تحضير كبدة الدجاج بدبس الرمان
نسلق الكبد في الماء مع البهارات، وتوضع الكبدة في الماء بعد أن يغلي، وتترك لثلاث دقائق ثم ترفع من الماء “هذه الطريقة تجعل الكبد متماسك ولا يتفتت في الخطوات التالية”.

في مقلاة على النار يوضع زيت الزيتون، ويقلب فيه البصل حوالي دقيقة.

يضاف الثوم ويقلب ثم نضيف الكبدة والسماق والملح والفلفل الأسود ويقلب لدقيقة أخرى.

نضيف الفلفل الرومي ودبس الرمان والليمون، ونقلب على نار عالية حوالي 3 دقائق ثم توضع في الطبق وتزين بالبقدونس، وتقدم مع الخبز الأسمر والسلطة.

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان طريقة عمل كبدة الدجاج كبدة الدجاج بدبس الرمان

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طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

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