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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني".

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن الدفاعات الجوية الكويتية تعمل على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في عدد من المناطق هي ناتجة عن عمليات الاعتراض التي تنفذها منظومات الدفاع الجوي.

ودعت السلطات العسكرية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

منظومات الدفاع الجوي العدوان الإيراني الصواريخ الطائرات المسيّرة السلطات العسكرية

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