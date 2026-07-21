برلماني: المجمع الصناعي للأطراف الصناعية خطوة مهمة لتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أهمية متابعة الحكومة لمشروع الأجهزة التعويضية وجهود إنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية، خاصة أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوفير احتياجاتهم بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأضاف أن اهتمام الدولة بهذا الملف يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على توفير كافة الخدمات التي تساعدهم على الاندماج الكامل في المجتمع وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في حياتهم اليومية.

تقليل الاعتماد على الاستيراد

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن إنشاء مجمع صناعي خدمي متخصص في تصنيع الأطراف والأجهزة التعويضية يمثل نقلة نوعية، لأنه يساهم في امتلاك مصر للقدرات التصنيعية الوطنية في هذا المجال، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع ضمان توفير منتجات مطابقة للمواصفات الفنية والمعايير العالمية.

وأشار إلى أن توفير الأجهزة التعويضية بجودة عالية يمثل دعما اجتماعيا وإنسانيا يفتح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الفعالة في سوق العمل والحياة العامة، لافتا إلى أن المشروع يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال بناء مجتمع أكثر شمولا يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

وأكد النائب أحمد جبيلي، أهمية الإسراع في تنفيذ المجمع الصناعي وتوفير أحدث التقنيات والتدريب المتخصص لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.