محافظ سوهاج يستمع لمطلب مواطن خلال تفقده قافلة الأطراف الصناعية ويوجه بفحص حالته فورًا

في مشهد يجسد تلاحم المسؤول مع المواطن، شهدت مستشفى الهلال الأحمر بسوهاج موقفاً إنسانياً نبيلاً خلال جولة اللواء طارق راشد محافظ سوهاج وكمال سليمان نائب المحافظ، لتفقد أعمال قافلة تركيب الأطراف الصناعية بالمجان.

أثناء الجولة، التقى المحافظ بأحد المواطنين المستفيدين من القافلة، ودار بينهما حوار دافئ مليء بالتقدير والاحترام.

محافظة سوهاج

المواطن، سأل بلطف:" هو سيادتك المحافظ؟".. ليرد عليه المحافظ بكل تواضع، فاتحاً له قلبه قبل مكتبه، المواطن عرض حاجته الإنسانية لتوفير سكن كريم له ولأسرته، وعلى الفور أبدى المحافظ استجابة سريعة.

ووجه الأجهزة التنفيذية المعنية بتلقي طلب المواطن وفحصه بدقة وفوراً، لبيان مدى استحقاقه وتقديم الدعم اللازم له في أسرع وقت.