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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

15 سوقًا تستحوذ على 60% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.28 مليار دولار

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أكبر 15 سوقًا مستوردة للمنتجات الغذائية المصرية استحوذت على نحو 60% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة بلغت 2.28 مليار دولار، من إجمالي صادرات سجلت نحو 3.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، بما يعكس استمرار تنامي انتشار المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
 

وأوضح المجلس أن تنوع قائمة الأسواق الرئيسية بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين يعكس اتساع القاعدة الجغرافية للصادرات الغذائية المصرية، إلى جانب نجاح الشركات المصرية في تعزيز تواجدها داخل الأسواق التقليدية، مع التوسع في الأسواق التي تشهد معدلات طلب مرتفعة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة صادرات بلغت 308 ملايين دولار، بما يمثل نحو 8% من إجمالي صادرات القطاع.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقيمة 255 مليون دولار، مستحوذة على نحو 7% من إجمالي الصادرات، بما يعكس استمرار نمو الطلب على المنتجات الغذائية المصرية داخل السوق الأمريكية.
واحتلت كل من الأردن وهولندا المركزين الثالث والرابع بقيمة صادرات بلغت 166 مليون دولار لكل منهما، بحصة تقارب 4% لكل سوق، تلاهما السودان وليبيا بقيمة 159 مليون دولار لكل دولة.
 

الصادرات الغذائية المصرية 

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى إسبانيا نحو 149 مليون دولار، وإلى العراق 135 مليون دولار، فيما سجلت الجزائر 131 مليون دولار، والصين 130 مليون دولار.
وسجلت صادرات القطاع إلى فلسطين نحو 121 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى إيطاليا 115 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة 106 ملايين دولار، وألمانيا 90 مليون دولار، والمملكة المتحدة 86 مليون دولار.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه النتائج تعكس قدرة القطاع على الحفاظ على تنافسيته في الأسواق الخارجية، ومواصلة تنويع وجهات التصدير، بما يدعم نمو الصادرات الغذائية المصرية ويعزز مساهمتها في زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية.

الصادرات صادرات غذائية صادرات الصناعات الغذائية

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