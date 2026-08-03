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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: لا إصابات أو وفيات جراء الهزة الأرضية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية

الجيزة
الجيزة
أ ش أ

أكد محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات داخل نطاق المحافظة نتيجة الهزة الأرضية التي وقعت اليوم، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والجاهزية والتأكد من جاهزية غرف العمليات مع تكثيف المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع أي بلاغات أو حالات طارئة بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة يتابع الموقف أولًا بأول، بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن، ولم يتم رصد أي آثار أو تداعيات أو بلاغات عن وقوع خسائر أو إصابات داخل نطاق المحافظة.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وطالبت محافظة الجيزة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عن أي طارئ من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين: (334650046) و(334650048)، أو عبر خدمة واتساب على الرقم: 01016050453.

وأكدت المحافظة أن جميع المرافق والخدمات العامة تعمل بصورة طبيعية، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يحقق أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات.

محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري الهزة الأرضية

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